Χρυσή Αυγή: Απειλεί μέσω… “εξωδίκου” βουλευτή που ψήφισε το ΛΟΑΤΚΙ γάμο

Η καταδικασμένη ναζιστική οργάνωση προειδοποιεί ότι θα ενεργεί μέχρι η βουλευτής να "απομακρυνθεί από κάθε δημόσιο αξίωμα".

Μια απίστευτη ιστορία απόπειρας ποινικοποίησης της βουλευτικής ψήφου έφερε στο φως με ανακοίνωσή της τη Δευτέρα, η βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ Άννα Ευθυμίου. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η κ. Ευθυμίου, το Μέτωπο Νεολαίας της καταδικασμένης ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, της “επέδωσε” (διά θυροκόλλησης και προφανώς μέσω ατόμου αναρμοδίου για επιδόσεις) ψευδο-εξώδικο σύμφωνα με το οποίο «κρίνει την παρουσία της σε εκδηλώσεις πολιτιστικού, θρησκευτικού και άλλου τύπου ως μη επιθυμητή» και προειδοποιεί ότι «θα πράξει τα μέγιστα ώστε να υπενθυμίζει στον Ελληνικό Λαό την υπερψήφισή της μέχρι απομακρύνσεως της από οποιοδήποτε δημόσιο αιρετό αξίωμα».

Το περιεχόμενο του απειλητικού εγγράφου

Το “εξώδικο” αναλυτικά αναφέρει:

«Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

1. Το πόρισμα της κοινής επιστημονικής ομάδας των φορέων “Μέτωπο Νεολαίας”, “Έλληνες Γιατροί” και “Κίνηση Εθνικιστών Δικηγόρων”, υπό την αιγίδα του Λαϊκού Συνδέσμου - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, κατά του νομοσχεδίου “Ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του Αστικού Κώδικα και άλλες διατάξεις”

2. Την από 23ης Ιανουαρίου 2024 ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος

3. Την από 8ης Φεβρουαρίου 2024 ανακοίνωση της Ιεράς Συνάξεως του Αγίου Όρους

4. Το υπόμνημα της ψυχιάτρου Παιδιών και εφήβων, κυρίας Καλλιόπης Προκοπάκη, προς την “Διαρκή Επιτροπή Δημόσια Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης”, την “Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων” και την “Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου” της Βουλής των Ελλήνων

5. Την από 17ης Φεβρουαρίου 2024 ανακοίνωση της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους

καθώς επίσης:

1. Τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, των υπουργών της κυβέρνησης, και απάντων των βουλευτών του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι έλαβαν τον λόγο κατά την ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων της 15ης Φεβρουαρίου 2024

2. Το αποτέλεσμα της ονομαστικής ψηφοφορίας επί του νομοσχεδίου με τίτλο «Ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του Αστικού Κώδικα και άλλες διατάξεις»

σας γνωστοποιούμε ότι:

Η ψήφος υπερ του κατάπτυστου νομοσχεδίου “Ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του Αστικού Κώδικα και άλλες διατάξεις» αποτελεί ευθεία προσβολή κατά των αξιών του Ελληνισμού και των αρχών της Ορθοδόξου Πίστεως. Επιπλέον, εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο ανεξέλεγκτο αριθμό ευάλωτων, ανηλίκων μελών της Ελληνικής κοινωνίας, πλήττει δε βάναυσα θεμελιώδη δικαιώματα αυτών. Ως εκ τούτου:

Στηρίζουμε κάθε κίνηση της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς την επίσημη αναγνώριση της επιλογής σας να τεθείτε εκτός της Πίστεως μας, συμπληρωματικά με τις ήδη ισχύουσες πράξεις αφορισμού[1].

Επιπλέον, η παρουσία σας σε εκδηλώσεις πολιτιστικού, θρησκευτικού και άλλου τύπου είναι μη επιθυμητή, από όσους φέρουν τις Αξίες που δια των έργων σας υποτιμήσατε με τον χειρότερο τρόπο.

Ωσαύτως, στο πλαίσιο της πολιτικής μας δράσης επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματος έκφρασης της αντίθεσης μας στις ως άνω παρά φύσιν επιλογές της κυβέρνησης.

Τέλος, δεσμευόμαστε ότι θα πράξουμε τα μέγιστα ώστε να ενθυμίζουμε στον Ελληνικό Λαό την ως άνω αξιακή σας επιλογή, μέχρι απομακρύνσεως σας από οποιοδήποτε δημόσιο αιρετό αξίωμα[2]».

Η απάντηση Ευθυμίου

Από την πλευρά της η κ. Ευθυμίου στην ανακοίνωσή της υπογράμμισε:

«Την Τρίτη 5/3/2024 δέχτηκα στο e-mail μου την παραπάνω επιστολή από το Μέτωπο Νεολαίας του Λαϊκού Συνδέσμου – Χρυσή Αυγή σχετικά με την ψήφιση του Νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Σήμερα το πρωί, φτάνοντας στο δικηγορικό μου γραφείο, διαπίστωσα ότι η επιστολή είχε τοιχοκολληθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας δίπλα στην επαγγελματική μου πινακίδα με το όνομά μου και τη δικηγορική μου ιδιότητα.

Ματαιοπονούν όσοι προσπαθούν να εκφοβίσουν τόσο εμένα όσο και την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Βρίσκομαι στην πολιτική για να υπηρετώ τις ιδέες και τις θέσεις μου. Θα συνεχίσω να ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα μαχόμενη με ευσυνειδησία και συνέπεια, έχοντας ως φάρο στην πολιτική μου πορεία τις αξίες και τα ιδανικά μου, με τα οποία πορεύομαι στην 20ετή διαδρομή μου στα κοινά.

Είμαι σίγουρη πως αυτές οι ενέργειες εκφοβισμού και τραμπουκισμού καταδικάζονται από σύσσωμο τον πολιτικό κόσμο και τη δημοκρατική κοινωνία της Θεσσαλονίκης».

