Μητσοτάκης - Αγρότες: Νέα συνάντηση την Παρασκευή για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας

Τι δήλωσε η επιτροπή των αγροτών για την σημερινή συνάντηση και το masterplan της ολλανδικής εταιρείας.

Νέα συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με εκπροσώπους των θεσμικών φορέων του αγροτικού κλάδου της Θεσσαλίας, θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή, 15 Μαρτίου.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ η ακριβής ώρα συνάντησης θα γνωστοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

Εν τω μεταξυ, στην σημερινή συνάντηση που είχε μαζί τους στο Μέγαρο Μαξίμου, αναφέρθηκε στο masterplan που έχει συντάξει η ολλανδική εταιρεία HVA και την παρουσίασή του έχει αναλάβει για τη σημερινή συνάντηση ο διευθύνων σύμβουλος Μίλτος Γκουζούρης.

Τόνισε ότι το masterplan ξεπερνά τις 400 σελίδες και «το οποίο θα έλεγα ότι αποτελεί ίσως την πρώτη ολιστική προσπάθεια διαχείρισης του προβλήματος των υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας και το οποίο ακουμπά και μια σειρά από σημαντικούς τομείς όπως την ανάγκη για έναν πιο ολοκληρωμένο σχεδιασμό των έργων υποδομής στη Θεσσαλία, τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η ολιστική διαχείριση των υδάτινων πόρων, τις επιπτώσεις που προφανώς θα έχει όλο αυτό στην αγροτική παραγωγή και τον πρωτογενή τομέα».

Επεσήμανε ότι για τη σύνταξή του δούλεψαν παραπάνω από 40 επιστήμονες από οχτώ διαφορετικές ειδικότητες, αφιερώνοντας πάνω από 15.000 ώρες «για να ακτινογραφήσουν τις πληγείσες περιοχές και για να προτείνουν βέλτιστες λύσεις. 'Αλλωστε γνωρίζετε πολύ καλά ότι πρόκειται για μια δουλειά που έγινε στο πεδίο».

«Δεν λάβαμε καμία ουσιαστική απάντηση στα ερωτήματά μας»

Χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση των αποζημιώσεων για τις ζημιές του 2023 έφυγε από το Μέγαρο Μαξίμου και τη συνάντηση τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη η 15μελής επιτροπή των Θεσσαλών αγροτών, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.

Οι αγρότες ζήτησαν να μην υπάρξει αλλαγή της χρήσης γης στη Θεσσαλία και εξέφρασαν την ανάγκη να γίνουν όλα τα απαραίτητα έργα για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Ο κ. Μαρούδας δήλωσε ότι δεν υπήρξε ουσιαστική ενημέρωση για το master plan της ολλανδικής εταιρείας υποστηρίζοντας ότι «φαίνεται να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα».

Σε ό,τι έχει να κάνει με την καταβολή των άμεσων ενισχύσεων σημείωσε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαν, θα έχουν καταβληθεί μέχρι και τα τέλη Ιουνίου. «Χρειαζόμαστε άμεση ρευστότητα μιας και ξεκινάει η νέα καλλιεργητική περίοδος» είπε μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με τον ίδιο υπήρξε ενημέρωση ότι θα υπάρξει αποζημίωση για τις δενδρώδεις καλλιέργειες που καταστράφηκαν.

Επισήμανε ότι πρέπει να ρυθμιστεί το ρεύμα της ΔΕΗ, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο προχωρά σε διακοπές ρεύματος σε παραγωγούς, παρόλο που έχει κατατεθεί σχετική ρύθμιση στη Βουλή.

Τέλος, όπως ανέφερε ο κ. Μαρούδας μιλώντας για τον Έβρο, υπάρχουν καθυστερήσεις για την αποκατάσταση των ζημιών.

