Κοινωνία

Δάφνη: 17χρονη έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας και σκοτώθηκε

Οι αρχές ερευνούν αν πρόκειται για αυτοκτονία η πτώση.

Τραγωδία σημειώθηκε στην Δάφνη, στις 14:00 την Δευτέρα 11 Μαρτίου, όταν μία 17χρονη έχασε την ζωή της πέφτοντας από ταράτσα 6όροφης πολυκατοικίας.

Η μητέρα της νεαρής κοπέλας βρίσκεται σε σοκ, έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο Αιγινίτειο Νοσοκομείο.

