Βουλή - Εξεταστική για Τέμπη: Τα χωριστά πορίσματα και το “σόου” της Κωνσταντοπούλου

Σε διαφορετικά συμπεράσματα για τις αιτίες που οδήγησαν στην τραγωδία καταλήγουν τα πορίσματα των κομμάτων που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Στην αίθουσα της ολομέλειας της Βουλής συνεχίζονται οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Τέμπη, μετά την εισβολή της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, στην αίθουσα όπου εξελισσόταν η συνεδρίαση και το επεισόδιο που προκλήθηκε.

Και στην Ολομέλεια, η κ. Κωνσταντοπούλου φώναζε αδιάκοπα καθ’ όλη τη διάρκεια της ομιλίας του βουλευτή της Ν.Δ., Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

«Μετά το μπάζωμα της αλλοίωσης του τόπου του εγκλήματος, η κυβέρνηση και η Ν.Δ. επιχειρούν το μπάζωμα των ποινικών τους ευθυνών» δήλωσε η κ. Κωνσταντοπούλου, στο περιθώριο της συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής για τη «διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών».

Σε διαφορετικά συμπεράσματα για τις αιτίες που οδήγησαν στην τραγωδία καταλήγουν τα πορίσματα των κομμάτων που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Ανθρώπινο λάθος βλέπει η ΝΔ, εγκληματικές παραλείψεις υπουργών ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ δεν κατέθεσε πόρισμα, διότι, όπως υποστήριξε, δεν παρέλαβε όλη τη δικογραφία, ούτε εξετάστηκαν ουσιώδεις μάρτυρες, ωστόσο επανέφερε το αίτημα για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής.

Τα πορίσματα των κομμάτων

Από τα πορίσματα των κομμάτων που δόθηκαν στη δημοσιότητα δεν διαφαίνεται σύγκλιση απόψεων, καθώς καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα για τις αιτίες που οδήγησαν στην τραγωδία.

Το πόρισμα της ΝΔ

Ανθρώπινο λάθος βλέπει η ΝΔ, εγκληματικές παραλείψεις υπουργών αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν κατέθεσαν πόρισμα, διότι, όπως υποστήριξαν, δεν παρέλαβαν όλη τη δικογραφία, ούτε εξετάστηκαν ουσιώδεις μάρτυρες. Ωστόσο, επανέφερε το ΠΑΣΟΚ το αίτημα για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής.

Ειδικότερα, το πόρισμα των 600 σελίδων της ΝΔ, “δείχνει” τον ανθρώπινο παράγοντα και τις παραλείψεις σταθμάρχη και μηχανοδηγού ως υπαίτους για την τραγωδία. Τονίζει ότι οι ευθύνες πρέπει να αναζητηθούν ψύχραιμα καθώς την πολιτική ευθύνη έχει αναλάβει ο Κ. Α. Καραμανλής με την παραίτησή του, ενώ επιρρίπτει ευθύνες σε HELLENIC TRAIN και Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ότι δεν είχαν διαπιστώσει το πρόβλημα.

«Εάν είχαν τηρηθεί απαρέγκλιτα οι κανόνες του Γενικού Κανονισμού Κινήσεως (ΓΚΚ) από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, το δυστύχημα δεν θα είχε συμβεί. Μάλιστα, έστω μία από αυτές τις παραβιάσεις του ΓΚΚ αν δεν είχε συμβεί, θα μπορούσε να αποσοβήσει το δυστύχημα» αναφέρουν από το κυβερνών κόμμα.

«Η ευρωπαϊκή εισαγγελία δεν μίλησε για έγκλημα αλλά δυστύχημα Τεμπών, ο κ. Καραμανλής ολοκλήρωσε την σύμβαση 717» δήλωσε σχετικά ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

ΣΥΡΙΖΑ: Ευθύνες στην τότε πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών

Το πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ εντοπίζει ποινικές ευθύνες στον τότε Υπουργό Κώστα Καραμανλή, στο Γιώργο Καραγιάννη τότε Υφυπουργό Υποδομών και τον Χρήστο Τριαντόπουλο και μιλά για την ανάγκη ποινικής διερεύνησης των ευθυνών των πρώην υπουργών μεταφορών Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Χρήστου Σπίρτζη και Κώστα Καραμανλή για την μη υλοποίηση της σύμβασης 717.

«Ολόκληρη η ελληνική κοινωνία και οι οικογένειες των θυμάτων απαιτούν ειλικρινείς, διάφανες απαντήσεις και απόδοση ευθυνών, ώστε να αποδειχθεί ποιοι ήταν οι πραγματικοί υπαίτιοι της τραγωδίας των Τεμπών, τόσο τα φυσικά πρόσωπα, για τα οποία έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη, όσο βέβαια και τα πολιτικά πρόσωπα» αναφέρουν σε δήλωσή τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μετέχοντες στην εξεταστικής επιτροπής.

«Υπάρχουν στοιχεία συγκάλυψης, δεν κλήθηκαν βασικοί μάρτυρες» σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός.

Σε ανάρτηση του ο Στέφανος Κασσελάκης ανέφερε πως «Την ώρα που ο φασισμός προσπαθούσε να επικρατήσει στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είχε χρόνο ούτε για μία δήλωση καταδίκης.

Η έγνοια του ήταν αλλού: Πώς θα κλείσει άρον άρον τις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, πώς θα συγκαλύψει το έγκλημα των Τεμπών. Ο πρωθυπουργός φέρει βαρύτατες πολιτικές ευθύνες για την απώλεια 57 ανθρώπων, που χάθηκαν επειδή δεν υπήρχε σύστημα σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης μετά το 2019.

Έχει όμως την αποκλειστική ευθύνη για τη συγκάλυψη του εγκλήματος. Τσιμέντο στον τόπο του εγκλήματος, τσιμέντο και στις ευθύνες. Όλοι ξέρουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στηρίζει σκανδαλωδώς τον Κώστα Καραμανλή επειδή η τύχη του ενός είναι άμεσα συνδεδεμένη με την τύχη του άλλου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ με το πόρισμα του δε ζητάει προανακριτική, αλλά την παραπομπή στην τακτική Δικαιοσύνη του Κώστα Αχ. Καραμανλή, καθότι έχει τελέσει αδικήματα δια παραλείψεως και δεν ισχύει γι’ αυτόν ο νόμος περί ευθύνης υπουργών.

Δυναμώστε το αίτημα για Δικαιοσύνη. Για να μην έχουν πια τη δυνατότητα τα τζάκια να αλληλοστηρίζονται σε βάρος μας. Η Ελλάδα θα γίνει κράτος δικαίου, θέλουν δε θέλουν».

Καρυστιανού στον ΑΝΤ1: Περισσότερο απ' όλα ενοχλεί η ανυπαρξία Δικαιοσύνης



Για προσπάθεια συγκάλυψης κάνει λόγο η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της 20χρονης Μάρθης, που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, μιλώντας στον ANT1 και την Τζίνα Στασινοπούλου.

Την Δευτέρα, αναμένεται να ζητήσει από την Κομισιόν την κατάργηση της ασυλίας των βουλευτών, αίτημα που έχει συγκεντρώσει πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφές.

«Θέλουμε να βγει στο φως η αλήθεια και θέλουμε να τιμωρηθούν όλοι ανεξαρτήτως ιδιότητας, επαγγέλματος, κοινωνικής θέσης, όλα… ανεξαρτήτως θέλουμε να τιμωρηθούν άπαντες. Εμείς δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουμε αυτό να περάσει έτσι, όλοι κάποια στιγμή θα λογοδοτήσουν απέναντι στη δικαιοσύνη για τις πράξεις τους και για την προσπάθεια υπόθαλψης των υπαιτίων, αυτό είναι υπόσχεση»

Με την διαδικασία στη Βουλή να βαίνει προς ολοκλήρωση η μητέρα της 20χρονης Μάρθης, που χάθηκε στο δυστύχημα στα Τέμπη, ζητεί απόδοση ευθυνών σε όλους τους υπαίτιους.

«Γνωρίζουμε βέβαια από το ιστορικό τον Εξεταστικών Επιτροπών, ότι πάντα το αποτέλεσμα είναι προς την αθώωση των Υπουργών, ποτέ Υπουργοί, βουλευτές δεν έχουν κάνει κάτι ποινικά κολάσιμο. Περισσότερο απ'όλα με ενοχλεί η ανυπαρξία δικαιοσύνης. Εμένα με ενοχλεί περισσότερο από όλα η ανυπαρξία της δικαιοσύνης, διότι ο ένοχος θα κάνει τα πάντα για να αποφύγει τις ευθύνες του, είναι αναμενόμενο το θέμα είναι τι κάνουν οι δικαστικοί λειτουργοί κι αν πιστεύουν πραγματικά ότι εμείς θα δεχτούμε τελικά να μας πουν ότι φταίει ο σταθμάρχης και ο επόπτης κάνουν πολύ μεγάλο λάθος»

Επιθυμία και της ίδιας αλλά και των υπόλοιπων οικογενειών είναι, όπως τόνισε, η σύσταση προανακριτικής επιτροπής, ενώ έκανε λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης.

«Έχουμε πει, ότι το έγκλημα είναι διπλό, το ένα αφορά όλη την παθογένεια των Σιδηροδρόμων τόσα χρόνια και την απραξία του πρώην Υπουργού σε ότι αφορά τα θέματα ασφαλείας και όχι μόνο και το άλλο θέμα, το θέμα της συγκάλυψης εμείς θέλουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη και στα δύο βέβαια» ανέφερε.

Δεν κατέθεσε πόρισμα το ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ δεν κατέθεσε πόρισμα στην Εξεταστική Επιτροπή, καθώς όπως εξηγούν δεν διαθέτουν στα «χέρια» τους ολόκληρη την δικογραφία και στην διαδικασία δεν εξετάστηκαν ουσιώδεις μάρτυρες.

Επανέφεραν, όμως, την πρόταση να διεξαχθεί προανακριτική επιτροπή ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση αναφέροντας πως «η στέρηση από την Εξεταστική Επιτροπή (...) κρίσιμων αποδεικτικών μέσων, τα οποία θα οδηγούσαν στην αποκάλυψη στοιχείων σε σχέση με πράξεις και παραλείψεις προσώπων που σχετίζονται με την τραγωδία των Τεμπών, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται και συνδεδεμένα με την κυβερνητική πλειοψηφία πολιτικά πρόσωπα» συνιστούν προσπάθεια «προστασίας» των προσώπων αυτών.

ΚΚΕ: Στο φως στοιχεία για την απόδοση των πολιτικών και ποινικών ευθυνών

Όπως σημειώνεται στο πόρισμα του ΚΚΕ, η πρωτοβουλία του κόμματος για τη συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής με θέμα τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και όλων των πτυχών που σχετίζονται με αυτό συνέβαλε αφενός στο να μην ξεχαστεί το έγκλημα και αφετέρου έφερε στο φως πολλά και ουσιαστικά στοιχεία για την απόδοση των πολιτικών και ποινικών ευθυνών. Δόθηκε και έτσι η δυνατότητα σε πλήθος κόσμου να ενημερωθεί για τις συνθήκες και τα πραγματικά αίτια του δυστυχήματος, για τη σημασία της συμμετοχής στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, τις απεργιακές συγκεντρώσεις ατομικά ή μέσα από συλλόγους φοιτητών, μαθητών, γονέων, Εργατικά Κέντρα και σωματεία, για να μην επαναληφθεί το έγκλημα στα Τέμπη.

Σπαρτιάτες: Η πρόταση που κατέθεσε ο Κώστας Φλώρος (ανεξάρτητος, πρώην “Σπαρτιάτες”)

Πρόταση προς την εξεταστική επιτροπή για τα Τέμπη, «να διευκρινίσει την θέση της ότι για τα εγκλήματα παραλείψεως κατά την άσκηση των υπουργικών καθηκόντων αρμόδια είναι η τακτική Δικαιοσύνη» κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Κ. Φλώρος που ειχε εκλεγεί με τους “Σπαρτιάτες”. Στο πόρισμά του, ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, τόνισε ότι «εάν η θέση αυτή δεν γίνει δεκτή από την πλειοψηφία, να εξεταστεί η πρόταση ομόφωνης εισήγησης για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το σύνολο των αδικημάτων σε ό,τι αφορά τους εμπλεκόμενους υπουργούς».

Παράλληλα πρότεινε να κατατεθεί «επίκαιρη Ερώτηση στον Πρωθυπουργό και στους αρμόδιους Υπουργούς, σχετικά με την συμμετοχή, γνώση ή ανοχή στην οργανωμένη επιχείρηση συγκάλυψης ευθυνών δια της αλλοίωσης στοιχείων, που υλοποιήθηκε στον χώρο του πολύνεκρου εγκλήματος από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό».

Ελληνική Λύση: Στη Δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι

Την άποψη ότι οι πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου Μεταφορών, από το 2012 και εντεύθεν, μαζί με τους παράγοντες των σιδηροδρομικών εταιρειών και οι σχετικοί εργολάβοι «φέρουν την ανάλογη ποινική ευθύνη και θα πρέπει να αχθούν ενώπιον της Τακτικής Δικαιοσύνης» εξέφρασε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης και μέλος της εξεταστικής επιτροπής για «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών», Παύλος Σαράκης.

Στο πόρισμά του που κατέθεσε σήμερα στην εξεταστική επιτροπή αναφέρει ότι «σύμφωνα με το σύνολο των διαπιστώσεων που έχουν εκφραστεί από τους ειδικούς, είναι αποδεδειγμένο και αδιαμφισβήτητο ότι:

Δεν λειτουργούσε το GSMR.

Δεν λειτουργούσε το ETCS σε καμία εκδοχή συνεισφοράς του ήδη από τον Ιούλιο του 2019.

Δεν λειτουργούσε η Φωτοσήμανση.

Δεν λειτουργούσε η Τηλεδιοίκηση.

ΝΙΚΗ: Ο Μητσοτάκης αν και γνώριζε τα προβλήματα των σιδηροδρόμων, ουδέν έπραξε για την αποφυγή του σοβαρού δυστυχήματος

Στο πόρισμά της η Νίκη του Δημήτρη Νατσιού επιρρίπτει ποινικές ευθύνες σε όλους τους συναρμόδιους υπουργούς και υφυπουργούς Υποδομών και Μεταφορών της περιόδου 2009-2023, ενώ παράλληλα θέτει στο στόχαστρο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ως έχοντα τη βασική πολιτική, αλλά και ποινική ευθύνη για την τραγωδία στα Τέμπη. Στο πόρισμα υποστηρίζει ότι «αν και γνώριζε τα προβλήματα των σιδηροδρόμων, ουδέν έπραξε για την αποφυγή του σοβαρού δυστυχήματος, αλλά και έδωσε εντολή συγκάλυψης, παραβιάζοντας τη νομοθεσία που επέβαλε τη διατήρηση ανέπαφου του σημείου του δυστυχήματος μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών». Επίσης, στο πόρισμά της για τα Τέμπη η Νίκη επιρρίπτει ποινικές ευθύνες σε όλους τους συναρμόδιους υπουργούς και υφυπουργούς Υποδομών και Μεταφορών της περιόδου 2009-2023, αλλά και στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη την περίοδο του Ιουλίου του 2019, γιατί δεν διερεύνησε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κάηκε το κέντρο τηλεδιοίκησης στη Λάρισα. Δεν κατέθεσε πόρισμα η Πλεύση Ελευθερίας Δεν κατέθεσε πόρισμα για την Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος στα Τέμπη η Πλεύση Ελευθερίας, ζητώντας να ξεκινήσουν εκ νέου οι εργασίες της επιτροπής, ώστε να διερευνηθούν τα αίτια του δυστυχήματος. Σε επιστολή της προς το Προεδρείο, η βουλευτής του κόμματος και μέλος της Εξεταστικής, Ελένη Καραγεωργοπούλου αναφέρει: «Με την παρούσα και ενεργώντας ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής που αναπληρώνω την Επικεφαλής μας κα Ζωή Κωνσταντοπούλου επανέρχομαι και επαναλαμβάνω ότι επιβάλλεται η συνέχιση των εργασιών και η εξέταση μαρτύρων από πλευράς της Εξεταστικής Επιτροπής, η δε προσπάθειά σας να κλείσετε βιαίως τις εργασίες της συνιστά πράξη που διευκολύνει τους υπαιτίους, ιδίως δε τους Κυβερνητικούς υπευθύνους, συγκροτεί πράξη συγκάλυψης, υπόθαλψης και συσκότισης, στην οποία προβαίνετε στο πλαίσιο της συνολικής μεθόδευσης που επιχειρείτε».

Νέα Αριστερά: Περαιτέρω διερεύνηση

Την περαιτέρω διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών, με τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής της Βουλής για τη «διερεύνηση τυχόν εγκλημάτων που έχει τελέσει κατά την άσκηση των καθηκόντων του ο πρώην Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής», προτείνει στο πόρισμά της στην εξεταστική επιτροπή για τα Τέμπη, η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα.

