Πολιτική

Βουλή - Εξεταστική για Τέμπη: Εγκρίθηκε το πόρισμα της ΝΔ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με την έγκριση του πορίσματος αυτού, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής. Οι θέσεις των άλλων κομμάτων

-

Το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη. Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένα πόρισμα, το οποίο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, πρόκειται να καταχωρηθούν και οι γνώμες της μειοψηφίας. Με την έγκριση του πορίσματος αυτού, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής που διερεύνησε τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Το πόρισμα της επιτροπής, μαζί με τις σχετικές αποδείξεις θα υποβληθεί στην ολομέλεια της Βουλής, ενώ – σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής – και μετά από πρόταση 60 βουλευτών, το πόρισμα θα εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση.

Ο εισηγητής της πλειοψηφίας. Λ. Τσαβδαρίδης είπε ότι το πόρισμα των βουλευτών της ΝΔ δεν φέρνει πίσω τους 57 νεκρούς ούτε θα σβήσει το πένθος στους γονείς και στους οικείους τους, ελπίζουμε όμως ότι θα προσφέρουν μία ακτίδα παρηγοριάς, σε όλους αυτούς, και μία αίσθηση κάθαρσης, στην συλλογική μνήμη της κοινωνίας μας, βοηθώντας την ελληνική δικαιοσύνη να πράξει κατά το βέλτιστο τρόπο το καθήκον της. Γιατί οι συγγνώμες όσο ειλικρινείς και αν είναι, δεν αρκούν είπε ο κ. Τσαβδαρίδης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι, η ΝΔ και η κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή του τραγικού δυστυχήματος, ανέλαβε σειρά πρωτοβουλιών, για την διαλεύκανση των συνθηκών της: Συνέστησε ταχύτατα διοικητική επιτροπή για την σύνταξη πραγματογνωμοσύνης, έλαβε άμεσα μέτρα για την στήριξη των οικογενειών των θυμάτων, και διευκόλυνε με τις άμεσες ενέργειες της, την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, και μάλιστα στο ανώτατο βαθμό, προκειμένου να ξεκινήσει τον έλεγχο των ποινικών ευθυνών. Κυρίως όμως, συναίνεσε χωρίς χρονοτριβή στην πρόταση που έκανε η αντιπολίτευση και συγκεκριμένα το ΚΚΕ, για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, δυνατότητα που η ίδια, ως κυβέρνηση, πρότεινε να έχει η κοινοβουλευτική μειοψηφία, στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση. Και εμπράκτως, συνέχισε ο κ. Τσαβδαρίδης, «επιτάχυνε τις διαδικασίες, προκειμένου η συσταθείσα εξεταστική επιτροπή, να καλέσει και να εξετάσει δεκάδες μάρτυρες αλλά και να συγκεντρώσει ένα μεγάλο αριθμό εγγράφων, προκειμένου να συνταχτεί εν συνεχεία το πόρισμα [..] το οποίο ευελπιστούμε να βοηθήσει σημαντικά το έργο της δικαιοσύνης».

«Ως μέλη της ΝΔ, κάναμε αγώνα για να συνδράμουμε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην αναζήτηση σαφών απαντήσεων. Υπήρξε ζήτημα τιμής. Όχι μόνο διότι πρέπει να διαλευκανθεί υπόθεση με αμέριστο σεβασμό στη μνήμη αιτημάτων αλλά διότι έπρεπε η όλη διαδικασία να διεξαχθεί με τρόπο και σε χρόνο που δεν θα άφηνε καμιά υπόνοια για συγκάλυψη», είπε ο κ. Τσαβδαρίδης σημειώνοντας ότι «έπρεπε να ρίξουμε φως στη σκιά των ερωτημάτων χωρίς να αφήσουμε περιθώριο σε κανέναν, στο όνομα μικροκομματικών σκοπιμοτήτων, να διαστρεβλώσει και να καπηλευτεί την αλήθεια, ζητώντας συλλήβδην βιαστικές καταδίκες, παρασυρμένος από παράλογες φήμες, από θεωρίες συνωμοσίας και από λαϊκά δικαστήρια χωρίς καμία απόδειξη, και με μοναδικό σκοπό την κομματική εκμετάλλευση. Τέτοιοι τακτικισμοί, δυστυχώς, δεν έλειψαν κατά τη διάρκεια των εργασιών της επιτροπής. Σίγουρα όμως δεν στάθηκαν ικανοί ούτε να επηρεάσουν την παραγωγική λειτουργία της επιτροπής, ούτε βεβαίως να σκιάσουν την ιδιαίτερη χρησιμότητα των συμπερασμάτων του πορίσματος της» είπε ο κ. Τσαβδαρίδης.

Σημειώνεται ότι στο πόρισμα της ΝΔ, είχε διαπιστωθεί ότι «εάν είχαν τηρηθεί απαρέγκλιτα οι κανόνες του Γενικού Κανονισμού Κινήσεως το δυστύχημα δεν θα είχε συμβεί».

ΣΥΡΙΖΑ: Λυπηρό να κλείνουν τα μάτια σε ευθύνες πολιτικών προσώπων

Περιμέναμε τη θεωρία του ανθρώπινου λάθους από πλευράς ΝΔ, αλλά είναι λυπηρό «να κλείνουν τα μάτια, σε ευθύνες πολιτικών προσώπων» είπε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Β. Κόκκαλης: Είναι λυπηρό να κλείνουν τα μάτια και να μην έχουν το σθένος να αρθρώσουν δύο κουβέντες για τα διπλά εγκλήματα, δηλαδή για το πρώτο έγκλημα που στοίχισε τη ζωή στους 57 συνανθρώπους μας και το δεύτερο έγκλημα, αμέσως μετά, αυτό της αλλοίωσης του τόπου του εγκλήματος» είπε ο κ. Κόκκαλης.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε επίσης την πρόταση του κόμματός του «η εξεταστική επιτροπή με ερμηνευτική δήλωση της, να διευκρινίσει την θέση της ότι για τα εγκλήματα παραλείψεως κατά την άσκηση των υπουργικών καθηκόντων αρμόδια είναι η τακτική Δικαιοσύνη, καθώς σε ότι αφορά το άρθρο 86 Συντάγματος και το προστατευτικό πλέγμα για τις πράξεις που εκτελούνται κατά την ενάσκηση των υπουργικών καθηκόντων, δεν προκύπτει ότι συμπεριλαμβάνεται και η παράλειψη εκτέλεσης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας».

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Η Εξεταστική θα καταγραφεί ως οργανωμένη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Μιλένα Αποστολάκη είπε ότι η Εξεταστική Επιτροπή θα καταγραφεί ως οργανωμένη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών: Η απόφαση και η εντολή για την υλοποίηση της συγκάλυψης δόθηκε από τον πρωθυπουργό και το Μέγαρο Μαξίμου, που συνειδητά επέλεξε να αποκλείσει την σε βάθος διερεύνηση και να προστατέψει συνδεδεμένα με αυτόν πολιτικά πρόσωπα. Η πολιτική ευθύνη του είναι διπλή είπε η κα Αποστολάκη και συνέχισε. Αφορά το περίφημο επιτελικό κράτος που κατά τη διάρκεια της τετραετούς πρώτης θητείας του δεν διασφάλισε την ύπαρξη ολοκληρωμένου συστήματος σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης, λόγω μη ολοκλήρωσης της σύμβασης 717/2014, γεγονός το οποίο τελεί σε άμεση αιτιώδη συνάφεια με την τραγωδία των Τεμπών. Αφορά όμως και τη μετέπειτα μεθόδευση της συγκάλυψης: την εντολή για το μπάζωμα και την εντολή για το μπάζωμα και την ενορχήστρωση της συγκάλυψης των υπευθύνων κατά τη διάρκεια των εργασιών της εξεταστικής, υπογράμμισε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μ. Αποστολάκη.

ΚΚΕ: Η πρωτοβουλία μας συνέβαλε στο να μην ξεχαστεί το έγκλημα

Η πρωτοβουλία του ΚΚΕ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, συνέβαλε αφενός στο να μην ξεχαστεί το έγκλημα, και αφετέρου έφερε στο φως πολλά και ουσιαστικά στοιχεία, όχι μόνο πολιτικών αλλά και ποινικών ευθυνών, τόνισε ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος. Αν δεν υπήρχε αυτή η πρωτοβουλία του ΚΚΕ, το πιθανότερο είναι πως τα εγκλήματα θα είχαν θαφτεί, καθώς όλα τα αστικά κόμματα που κυβέρνησαν τις τελευταίες δεκαετίες, γνωρίζουν πολύ καλά ότι έχουν σοβαρές ευθύνες για το τραγικό αυτό συμβάν είπε ο κ. Καραθανασόπουλος. Υπενθύμισε μάλιστα πως, παρότι οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής που κατέθεσαν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζονταν στην δικογραφία της Ευρωπαίας εισαγγελέως για οικονομική ζημιά της ΕΕ από την υλοποίηση της 717, και όχι για καθεαυτό το εγκληματικό συμβάν στα Τέμπη, το ΚΚΕ «στήριξε κι αυτές τις δύο προτάσεις».

Όπως σημείωσε ο κ. Καραθανασόπουλος, κατά τη διάρκεια των εργασιών της εξεταστικής επιβεβαιώθηκαν οι τεράστιες πολιτικές ευθύνες για την κατάσταση στο σιδηρόδρομο και την ασφάλεια του, αλλά προέκυψαν και ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων, δηλαδή όλων των υπουργών Μεταφορών, αλλά και άλλων, είτε μέσα από τις ενέργειές τους είτε μέσα από σημαντικές παραλείψεις, υπονόμευσαν την ασφάλεια του σιδηροδρόμου, αποδεχόμενοι έτσι το ενδεχόμενο, αν όχι προδιαγράφοντας, την εξέλιξη του συγκεκριμένου εγκλήματος των Τεμπών».

Τι ζητούν Σπαρτιάτες και Νίκη

Οι βουλευτές της ΚΟ Σπαρτιάτες Π. Δημητριάδης, της ΚΟ Νίκη Ν. Βρεττός και ο ανεξάρτητος βουλευτής Κ. Φλώρος ζήτησαν από την εξεταστική επιτροπή να διευκρινίσει ότι «για τα εγκλήματα που τελέστηκαν από πολιτικά πρόσωπα, παραλείψεως κατά την άσκηση των υπουργικών καθηκόντων, αρμόδια είναι η τακτική Δικαιοσύνη». Πρόσθεσαν ότι, εάν η θέση αυτή δεν γίνει δεκτή από την πλειοψηφία, να εξεταστεί η πρόταση ομόφωνης εισήγησης για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το σύνολο των αδικημάτων, που προαναφέρθηκαν, σε ότι αφορά τους εμπλεκόμενους υπουργούς.

Ελλ. Λύση: Προσπάθεια αναχαίτισης της πορείας της Εξεταστικής από την πλειοψηφία

Για προσπάθεια αναχαίτισης της πορείας της εξεταστικής επιτροπής από την πλειοψηφία έκανε λόγο ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Π. Σαράκης, προσθέτοντας ότι, δυστυχώς, πολλά μέλη της, λειτούργησαν με αμιγώς κομματικά κριτήρια. Σημείωσε επίσης ότι με ευθύνη της πλειοψηφίας η επιτροπή στερήθηκε την πρόσβαση σε κρίσιμα έγγραφα των υπό διαμόρφωση δικογραφιών και ότι δεν της επετράπη να εξετάσουν ουσιώδεις μάρτυρες όπως οι κκ Καραγιάννης, Παναγιώτου και ο διευθύνων σύμβουλος του ‘Ακτωρα. Ο κ. Σαράκης είπε ότι οι πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου Μεταφορών, από το 2012 και εντεύθεν, μαζί με τους παράγοντες των σιδηροδρομικών εταιρειών και οι σχετικοί εργολάβοι «φέρουν την ανάλογη ποινική ευθύνη και θα πρέπει να αχθούν ενώπιον της Τακτικής Δικαιοσύνης».

Πλεύση Ελευθερίας: Προσπάθεια φίμωσης του κόμματος και της Ζ. Κωνσταντοπούλου

Η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ελ. Καραγεωργοπούλου κατηγόρησε τους βουλευτές της πλειοψηφίας ότι επεδίωξαν τη φίμωση τόσο του κόμματος όσο και της επικεφαλής του, Ζωής Κωνσταντοπούλου. «Ενώπιον του ελληνικού λαού δολοφονήσατε εκ νέου τους νεκρούς, μεταξύ αυτών τους αληθινούς ανθούς της ελληνικής κοινωνίας. Τραυματίσατε σήμερα και πάλι τους τραυματίες του τραγικού και πρωτοφανούς εγκλήματος των Τεμπών. Είναι βέβαιο ότι οπλίσατε τους συγγενείς όλων στην ενδυνάμωση του αγώνα ζωής για τη δικαίωση όσων αδόκητα, άδικα και βίαια στερήθηκαν του δικαιώματος της ζωής. Με το γνωστό αδίστακτο τρόπο σας, εκβιάζετε την έκδοση πορίσματος, προσπαθείτε να το επιβάλλετε, μεθοδεύοντας από την έναρξη των σημερινών εργασιών της επιτροπής, με κατάφωρα καταχρηστικό, αντιδεοντολογικό και ποινικά κολάσιμο κραυγαλέο τρόπο, την φίμωση της Πλεύσης Ελευθερίας, είπε η κα Καραγεωργοπούλου, επαναφέροντας αφενός την πρόθεση της κας Κωνσταντοπούλου να μετάσχει στις εργασίες της επιτροπής και αφετέρου να καταθέσει αίτηση εξαίρεσης του προεδρείου της επιτροπής.

Νέα Αριστερά: Δεν θα συμμετάσχουμε στην ιεροτελεστία σας

Δεν θα συμμετάσχουμε στην ιεροτελεστία σας, είπε εκ μέρους της Νέας Αριστεράς, ο Ν. Ηλιόπουλος. Εάν η επιτροπή ολοκληρώσει σήμερα το έργο της, θα είναι η καλύτερη απόδειξη ότι μιλάμε για μία επιτροπή που από την πρώτη στιγμή είχε φτιαχτεί για ένα και μοναδικό λόγο, την συγκάλυψη, είπε ο κ. Ηλιόπουλος. Παράλληλα, μίλησε για «θράσος» από την πλευρά της πλειοψηφίας, που θεωρεί – όπως είπε – ότι κανένα σύστημα ασφαλείας δεν θα μπορούσε να αποτρέψει το δυστύχημα, καθώς ο πρωθυπουργός είχε δηλώσει στις 5/3/2023, ότι εάν η τηλεδιοίκηση είχε ολοκληρωθεί αυτό το δυστύχημα θα είχε πρακτικά αποφευχθεί. Ο κ. Ηλιόπουλος αναφέρθηκε επίσης σε μέτρηση κοινής γνώμης, σύμφωνα με την οποία, οκτώ στους δέκα πολίτες δεν εμπιστεύονται τη Βουλή ότι προσπαθεί να ρίξει φως, και ότι αυτό, είναι κάτι που έχει «πετύχει» η πλειοψηφία.

Καρυστιανού στον ΑΝΤ1: Περισσότερο απ' όλα ενοχλεί η ανυπαρξία Δικαιοσύνης

Για προσπάθεια συγκάλυψης κάνει λόγο η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της 20χρονης Μάρθης, που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, μιλώντας στον ANT1 και την Τζίνα Στασινοπούλου.

Την Δευτέρα, αναμένεται να ζητήσει από την Κομισιόν την κατάργηση της ασυλίας των βουλευτών, αίτημα που έχει συγκεντρώσει πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφές.

«Θέλουμε να βγει στο φως η αλήθεια και θέλουμε να τιμωρηθούν όλοι ανεξαρτήτως ιδιότητας, επαγγέλματος, κοινωνικής θέσης, όλα… ανεξαρτήτως θέλουμε να τιμωρηθούν άπαντες. Εμείς δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουμε αυτό να περάσει έτσι, όλοι κάποια στιγμή θα λογοδοτήσουν απέναντι στη δικαιοσύνη για τις πράξεις τους και για την προσπάθεια υπόθαλψης των υπαιτίων, αυτό είναι υπόσχεση»

Με την διαδικασία στη Βουλή να βαίνει προς ολοκλήρωση η μητέρα της 20χρονης Μάρθης, που χάθηκε στο δυστύχημα στα Τέμπη, ζητεί απόδοση ευθυνών σε όλους τους υπαίτιους.

«Γνωρίζουμε βέβαια από το ιστορικό τον Εξεταστικών Επιτροπών, ότι πάντα το αποτέλεσμα είναι προς την αθώωση των Υπουργών, ποτέ Υπουργοί, βουλευτές δεν έχουν κάνει κάτι ποινικά κολάσιμο. Περισσότερο απ'όλα με ενοχλεί η ανυπαρξία δικαιοσύνης. Εμένα με ενοχλεί περισσότερο από όλα η ανυπαρξία της δικαιοσύνης, διότι ο ένοχος θα κάνει τα πάντα για να αποφύγει τις ευθύνες του, είναι αναμενόμενο το θέμα είναι τι κάνουν οι δικαστικοί λειτουργοί κι αν πιστεύουν πραγματικά ότι εμείς θα δεχτούμε τελικά να μας πουν ότι φταίει ο σταθμάρχης και ο επόπτης κάνουν πολύ μεγάλο λάθος»

Επιθυμία και της ίδιας αλλά και των υπόλοιπων οικογενειών είναι, όπως τόνισε, η σύσταση προανακριτικής επιτροπής, ενώ έκανε λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης.

«Έχουμε πει, ότι το έγκλημα είναι διπλό, το ένα αφορά όλη την παθογένεια των Σιδηροδρόμων τόσα χρόνια και την απραξία του πρώην Υπουργού σε ότι αφορά τα θέματα ασφαλείας και όχι μόνο και το άλλο θέμα, το θέμα της συγκάλυψης εμείς θέλουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη και στα δύο βέβαια» ανέφερε.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη - Καρυστιανού στον ΑΝΤ1: Περισσότερο απ' όλα ενοχλεί η ανυπαρξία Δικαιοσύνης (βίντεο)

Κρήτη: 14χρονη έμεινε έγκυος από τον 16χρονο αδελφό της!

Κάρολος: Βίντεο με το πρώτο μήνυμα μετά τον καρκίνο - Με πρησμένα χέρια και κόκκινα μάτια