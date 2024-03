Οικονομία

ΕΦΚΑ: Ιατροφαρμακευτική κάλυψη για δεκάδες χιλιάδες μικροοφειλέτες

Πως δίνεται λύση στο πρόβλημα ασφαλισμένων που δεν μπόρεσαν να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα, για χρέη που σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν μερικά λεπτά του ευρώ.

Τροπολογία με την οποία θα μπορέσουν να λάβουν ασφαλιστική ικανότητα περίπου 100.000 μη μισθωτοί με μικρές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, που ξεκινούν από κάποια λεπτά του ευρώ και φθάνουν έως και 100 ευρώ, αναμένεται να καταθέσει το συντομότερο δυνατό το υπουργείο Εργασίας.

Και αυτό γιατί στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις ασφαλισμένων που μένουν χωρίς ασφαλιστική ικανότητα, χωρίς τις περισσότερες φορές και οι ίδιοι να γνωρίζουν το γιατί. Το σύστημα τούς εμφανίζει ανασφάλιστους, ενώ οι ίδιοι εκτιμούν ότι δεν έχουν οφειλές προς τον Φορέα.

Άμεση τροπολογία

Σύμφωνα με την εικόνα που έχουν στον ΕΦΚΑ, πρόκειται κυρίως για μικροποσά της τάξης των κάποιων ευρώ, από τόκους υπερημερίας λόγω μικρής καθυστέρησης στην καταβολή των εισφορών που δεν το αντιλήφθηκαν οι ενδιαφερόμενοι ή από κάποιες αλλαγές που έγιναν στις ταυτότητες πληρωμών, με αποτέλεσμα το σύστημα να τους εμφανίζει ανασφάλιστους.

Ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνος Τσακλόγλου, μετά από συνεννόηση με τον ΕΦΚΑ, δήλωσε πως προτίθεται να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση αντίστοιχη με αυτή που ισχύει ήδη για την λήψη ασφαλιστικής, αλλά και φορολογικής ενημερότητα. Έτσι, για ποσά κάτω από ένα ορισμένο ποσό, πιθανότητα τα 100 ευρώ, ακόμα και αν υπάρχει χρέος, θα παρέχεται ασφαλιστική ικανότητα.

Η διάταξη αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή, ως τροπολογία, προκειμένου να “ξεμπλοκάρουν” χιλιάδες περιπτώσεις μη μισθωτών, που έχουν χάσει το δικαίωμα να συνταγογραφούν φάρμακα, να πραγματοποιούν διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπευτικές πράξεις εκτός των ιατρών του ΕΣΥ.

Βέβαια, τις τελευταίες ημέρες, με πρωτοβουλία της υπουργού Εργασίας Δόμνας Μιχαηλίδου και του Διοικητή του Φορέα, Αλέξανδρου Βαρβέρη, λαμβάνονται έκτακτα μέτρα για την ενεργοποίηση της ασφαλιστικής ικανότητας των μη μισθωτών που έχουν πλέον διευθετήσει τις οφειλές τους (είτε εξοφλώντας, είτε ρυθμίζοντας και καταβάλλοντας την 1η δόση). Έτσι, προβλέπεται η δυνατότητα, οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε τοπικό κατάστημα του ΕΦΚΑ και μάλιστα χωρίς ραντεβού, ειδικώς για ζητήματα ασφαλιστικής ικανότητας και να λάβουν άμεσα ασφαλιστική ικανότητα.

Παράλληλα, συστάθηκε ειδική ομάδα έργου, με στόχο να επεξεργάζεται τα αιτήματα για ασφαλιστική ικανότητα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών».

Αλλά και η προγραμματισμένη αυτόματη απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας, που μέχρι πρότινος διενεργούνταν μηνιαίως, αποφασίστηκε να γίνεται εκτάκτως, κάθε βδομάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι την περασμένη Παρασκευή απέκτησαν ασφαλιστική ικανότητα όσοι εξόφλησαν ή ρύθμισαν τις οφειλές τους προς τον ΕΦΚΑ έως την 6η Μαρτίου, ενώ όσοι το έπραξαν από την 7η Μαρτίου έως και σήμερα, θα αποκτήσουν αυτόματα ασφαλιστική ικανότητα στο τέλος της εβδομάδας.

Νέα ψηφιακή υπηρεσία

Με βάση τη νέα ψηφιακή υπηρεσία που ενεργοποιήθηκε χθες, πλέον, για την παρακολούθηση και διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών (όχι μόνο των μη μισθωτών, αλλά του συνόλου των ασφαλισμένων) δεν θα απαιτείται διακριτή πιστοποίηση, ή σύνδεση ανά μητρώο οφειλέτη.

Η σύνδεση με τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΚΕΑΟ θα πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet του οφειλέτη, ο οποίος θα μπορεί να έχει πρόσβαση από ένα σημείο, στην πλήρη εικόνα του συνόλου των μητρώων του, ανεξάρτητα του Φορέα προέλευσης της οφειλής (τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ.ΟΑΕΕ, τ.ΟΓΑ, τ. ΤΣΜΕΔΕ, νυν e-ΕΦΚΑ, κλπ). Οι οφειλέτες που είχαν ήδη πιστοποιηθεί στο παρελθόν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΚΕΑΟ μπορούν να χρησιμοποιούν τους κωδικούς που ήδη διαθέτουν.

Υπενθυμίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας σε μη μισθωτούς είναι να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές τους, είτε να τις έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και να εξοφλούν τακτικά τις δόσεις που προβλέπει η ρύθμιση.

Σύμφωνα δε με το υπουργείο Εργασίας, η απώλεια της ασφαλιστικής ικανότητας δεν συνεπάγεται απώλεια της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Όλοι οι νόμιμα διαμένοντες πολίτες στη Χώρα με ενεργό ΑΜΚΑ, έχουν ανεμπόδιστη και δωρεάν πρόσβαση νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο δημόσιο σύστημα Υγείας, ήτοι σε δημόσια νοσοκομεία καθώς και Κέντρα Υγείας. Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως ανήλικοι, άτομα με αναπηρία και χρόνια πάσχοντες.

Πηγή: euro2day,gr

