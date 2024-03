Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Συμπληρωματική μήνυση από συγγενείς θυμάτων

Στόχος η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου κατά όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Συμπληρωματική μήνυση αναμένεται να καταθέσουν εντός της ημέρας ενώπιον του ειδικού Εφέτη Ανακριτή συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, με στόχο την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου κατά όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, η συμπληρωματική μήνυση θα στρέφεται και κατά των πολιτικών προσώπων, εναντίον των οποίων έχει ήδη υποβληθεί μήνυση εδώ και καιρό.

Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, μέσω της συμπληρωματικής μήνυσης, προστίθεται ο ενδεχόμενος δόλος, υπό την έννοια ότι τουλάχιστον οι πολιτικοί γνώριζαν για την κατάσταση κυκλοφορίας του σιδηροδρόμου και παρά ταύτα επέτρεπαν να κυκλοφορούν τα τρένα, χωρίς να έχουν θεσπίσει εθνικούς κανόνες ασφαλείας.

Στη μηνυτήρια αναφορά αναφέρεται πως ούτε μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα έχουν θεσπιστεί εθνικοί κανόνες ασφαλείας για την κυκλοφορία των τρένων.

