Τηλεφώνημα για βόμβα στο Εφετείο Αθηνών

Εκκενώθηκε το κτήριο. Τι ανέφεραν οι άγνωστοι τηλεφωνώντας για να προειδοποιήσουν σε εφημερίδα των Αθηνών.

Άγνωστος τηλεφώνησε την Τρίτη 12.03 στις 12.38 στα γραφεία της «Εφημερίδα των Συντακτών» στην Αθήνα, και προειδοποίησε για τοποθέτηση βόμβας στο κτίριο του Εφετείου Αθηνών, στην οδό Κυρίλλου Λουκάρεως. Σύμφωνα με το τηλεφώνημα, ο εκρηκτικός μηχανισμός θα εκραγεί μία ώρα μετά, δηλαδή στις 13.38. Άμεσα ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ. και εκκενώθηκε το κτήριο του Εφετείου, αλλά και του Αρείου Πάγου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα.

