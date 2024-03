Αθλητικά

Ολυμπιακός: Τα τελευταία νέα από τους τραυματίες πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Πως εξελίσσονται οι τραυματισμοί των Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Νάιντζελ Ουίλιαμς-Γκος και Τόμας Γουόκαπ.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε την προετοιμασία του για τον κρίσιμο αγώνα, όσον αφορά στο πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό, στο ΣΕΦ, την ερχόμενη Πέμπτη (14/3, 19:45). Η ομάδα του Πειραιά αντιμετωπίζει προβλήματα απουσιών και μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό ποιοι εξ αυτών θα είναι σε θέση να την ενισχύσουν στο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων».

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας είδε σήμερα (12/3) τους Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Νάιντζελ Ουίλιαμς-Γκος να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα. Σε θεραπεία υποβλήθηκε ο Αμερικανός γκαρντ Τόμας Γουόκαπ, την ώρα που εκτός παραμένει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

