Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη – Καταγγελία: Καρκινοπαθής αυτοκτόνησε περιμένοντας το φάρμακο της χημειοθεραπείας του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απάντηση του Υπουργού Υγείας για το περιστατικό. Τι αναφέρει σε δήλωση του ο Α.Γεωργιάδης

-

Τέλος στη ζωή του έβαλε ένας 72χρονος καρκινοπαθής στο Ηράκλειο, «αναμένοντας το φάρμακο για να κάνει τη χημειοθεραπεία του», σύμφωνα με καταγγελία συγγενικών του προσώπων, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με μέλη της οικογένειάς του, ο 72χρονος αντιμετώπιζε μεγάλη ταλαιπωρία και η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί. Μάλιστα, φέρεται να είχε αφήσει σημείωμα, με το οποίο αποχαιρετούσε τους συγγενείς του.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κόρη του 72χρονου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Κυριακή, ανέφερε ότι ο πατέρας της ήταν καρκινοπαθής σε προχωρημένο στάδιο «που διαλύθηκε μέσα στο διαλυμένο ΕΣΥ» και πως «με εξετάσεις που έπρεπε να κάνει εκτός νοσοκομείου, με το εξαντλημένο φάρμακο της χημειοθεραπείας που έπρεπε να βρει και να φέρει ο ίδιος στο νοσοκομείο, χωρίς καμία ψυχολογική υποστήριξη, “από τον Αννα στον Καϊάφα”, με το port για τη χημειοθεραπεία ήδη ένα μήνα στο σώμα του, τελικά αυτοκτόνησε την Κυριακή το μεσημέρι».

Άδωνις Γεωργιάδης για καρκινοπαθή στην Κρήτη: Είχε ραντεβού στο νοσοκομείο, αλλά δεν προσήλθε

Σχετικά με το περιστατικό του αυτόχειρα καρκινοπαθή στην Κρήτη, ο υπουργός Υγείας, 'Αδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Καταρχάς να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του αυτόχειρα. Εγώ έσπευσα αμέσως να επικοινωνήσω με την Διοίκηση του Νοσοκομείου για να δω τί έχει γίνει. Θέλω να πω ότι δεν είναι αληθές το δημοσίευμα. Στο ηλεκτρονικό σύστημα έχει καταγραφεί και το ραντεβού για να λάβει τη θεραπεία του όπου δεν προσήλθε. Και το δεύτερο ραντεβού στο οποίο δεν μπορούσε πλέον να προσέλθει. Το φάρμακο αυτό, έλειπε από την Ελλάδα ακριβώς για ένα 24ωρο. Μέσα σε ένα 24ωρο είχαμε λύσει το πρόβλημα του φαρμάκου αυτού. Και για τον συγκεκριμένο ασθενή δεν υπήρχε έλλειψη ούτε ένα 24ωρο γιατί είχαμε βρει από τις αποθήκες. Τώρα δεν θέλω να πω για κάποιον άνθρωπο που αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του, είναι πάρα πολύ λυπηρό. Αλλά δεν ευθύνεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας».

Σε δήλωση του Τομεάρχη Υγείας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέα Παναγιωτόπουλου αναφέρεται «Άλλο ένα τραγικό συμβάν έρχεται να επιβεβαιώσει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο εθνικό σύστημα υγείας. Ένας 72χρονος συμπολίτης μας έφτασε στο απονενοημένο διάβημα γιατί δεν μπορούσε να αντέξει την κατάσταση την οποία αντιμετώπιζε ως καρκινοπαθής μετά τη διάγνωσή με καρκίνο του πνεύμονα τον περασμένο Δεκέμβριο. Με μια τόσο σοβαρή διαγνωσμένη πάθηση το ραντεβού για pet scan κλείστηκε μετά από δύο μήνες, γιατί έτσι συμβαίνει στο Ηράκλειο και την επαρχία, όπως ανερυθρίαστα εμμέσως πλην σαφώς εκστόμισε ο υπουργός σε τηλεοπτική παρέμβασή του με σκοπό να απαλύνει τις εντυπώσεις για την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας. Αλλά και στην πολιτική του φαρμάκου η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να αλλάξει διόλου το τοπίο προς όφελος της κοινωνίας, αφού και για φάρμακα, όπως η «ετοποσίδη», που αφορούν στη θεραπεία τόσο βαριών ασθενειών οι ασθενείς αναγκάζονται να περιμένουν, πότε θα φιλοτιμηθούν οι φαρμακευτικές οι φαρμακευτικές εταιρείες να κάνουν λίγο πίσω στις κερδοσκοπικές πολιτικές τους. Αντί, λοιπόν, να θεραπεύσουμε τα προβλήματα με ενίσχυση του ΕΣΥ στην Αθήνα και στην ελληνική περιφέρεια, με προσωπικό και υποδομές, η κυβέρνηση και η ηγεσία του υπουργείου απεργάζεται την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ. Και όχι μόνον αυτό, αλλά έρχεται και με το νέο νομοσχέδιο να επιβάλει χαράτσια στα εξετάσεις και στα εμβόλια. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος».





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Youth League: Τα “χρυσά παιδιά” του Ολυμπιακού πέρασαν στους 4 της Ευρώπης!

Σεισμός στην Πάτρα

Παράνομες δεξαμενές καυσίμων: Στην πρώτη σφράγιση πρατηρίου προχώρησε η ΑΑΔΕ