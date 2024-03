Κοινωνία

Φωτιά στο Λαύριο: Ο Δήμαρχος στον ΑΝΤ1 για τον “εμπρηστή αντιδήμαρχο”

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής για το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε μετά από την φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη, σε χώρο ευθύνης του Δήμου.

Παρέμβαση στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» έκανε την Τετάρτη ο Δημήτρης Λουκάς, Δήμαρχος Λαυρεωτικής, σχετικά με την φωτιά που ξέσπασε στο Λαύριο την Τρίτη το μεσημέρι, απαιτώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την αποτροπή εξάπλωσης της πυρκαγιάς και για την κατάσβεση της.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, που εξεδόθη στις 21:26 της Τρίτης, μετά από έρευνα του Ανακριτικού Τμήματος σχετικά με τα αίτια και τις συνθήκες της φωτιάς, προέκυψε συγκεκριμένος υπαίτιος, για τον οποίο εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και ξεκίνησε η αναζήτηση του από τους αστυνομικούς, προκειμένου να συλληφθεί.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος αναφέρει «Μετά από επισταμένη έρευνα υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), σε συνεργασία με το ανακριτικό τμήμα της Π.Υ. Λαυρίου, όσον αφορά τις συνθήκες και τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα, Τρίτη, 12 Μαρτίου και Ω/13:21, σε υπαίθριο χώρο εναπόθεσης υπολειμμάτων καλλιεργειών, στη θέση «Φοινικόδασος», ιδιοκτησίας δήμου Λαυρεωτικής, ταυτοποιήθηκε ως δράστης ημεδαπός, κάτοικος Λαυρίου. Για τον λόγο αυτόν εκδόθηκε σχετικό δελτίο αναζήτησης και σύλληψής του από την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Σημειώνεται ότι ο υπαίθριος χώρος βρίσκεται πλησίον σχολικού συγκροτήματος (ΕΠΑΛ Λαυρίου), με πλήρη δραστηριότητα την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς».

Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας που αναζητείτο ως υπαίτιος για εμπρησμό, ήταν αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής.

Ο Δημήτρης Λουκάς είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ότι δεν υπήρξε κανένας εμπρησμός και απόρησε με την διακίνηση σχετικών πληροφοριών, αναφέροντας ότι γινόταν ελεγχόμενη καύση κλαδιών, με την άδεια της Πυροσβεστικής, σε χώρο του Δήμου.

Όπως εξήγησε, «συγκεντρώνουμε τα κλαδιά σε έναν χώρο και προχωρούμε σε ελεγχόμενη καύση. Τα καίμε λίγα – λίγα, πάντοτε παρουσία του αρμόδιου αντιδημάρχου και έχοντας εκεί το πυροσβεστικό όχημα του Δήμου για να αποτραπεί επέκταση της φωτιάς. Κατά την καύση της Τρίτης, πήρε φωτιά ο μεγάλος όγκος των κλαδεμάτων» και έτσι χρειάστηκε παρέμβαση της Πυροσβεστικής.

