Κοινωνία

Φωτιά στο Λαύριο: Καταζητείται ο εμπρηστής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η Πυροσβεστική σε ανακοίνωση της.

-

Συναγερμός σήμανε σήμερα το μεσημέρι στο Λαύριο, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:20. Στο σημείο βρέθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα ενώ συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Οι αρχές αναζητούν τον εμπρηστή.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

"Μετά από επισταμένη έρευνα υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), σε συνεργασία με το ανακριτικό τμήμα της Π.Υ. Λαυρίου, όσον αφορά τις συνθήκες και τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα, Τρίτη, 12 Μαρτίου και Ω/13:21, σε υπαίθριο χώρο εναπόθεσης υπολειμμάτων καλλιεργειών, στη θέση «Φοινικόδασος», ιδιοκτησίας δήμου Λαυρεωτικής, ταυτοποιήθηκε ως δράστης ημεδαπός, κάτοικος Λαυρίου. Για τον λόγο αυτόν εκδόθηκε σχετικό δελτίο αναζήτησης και σύλληψής του από την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Σημειώνεται ότι ο υπαίθριος χώρος βρίσκεται πλησίον σχολικού συγκροτήματος (ΕΠΑΛ Λαυρίου), με πλήρη δραστηριότητα την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς".

Ειδήσεις σήμερα:

Youth League: Τα “χρυσά παιδιά” του Ολυμπιακού πέρασαν στους 4 της Ευρώπης!

Σεισμός στην Πάτρα

Παράνομες δεξαμενές καυσίμων: Στην πρώτη σφράγιση πρατηρίου προχώρησε η ΑΑΔΕ