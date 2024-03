Life

Tzane: Σκοτώθηκε στην Ιταλία ο Έλληνας TikToker

Πως έχασε τη ζωή του ο Tzane. Ποιος δημοφιλής Έλληνας Influencer, έκανε γνωστή την είδηση του θανάτου του.

Την ζωή του έχασε κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στην Ιταλία ο Έλληνας TikToker Tzane.

Ο Tzane όπως ήταν το όνομά του στο TikTok, πέθανε πέφτοντας από ένα μπαλκόνι στην Ιταλία.

Όλα έγιναν στο χωριό Roghudi Vecchio της Ιταλίας, ενώ ήταν μαζί με δύο φίλους του χθες Τρίτη (12.03.2024). Ο Tzane βρήκε τραγικό θάνατο πέφτοντας από ένα μπαλκόνι, το οποίο δεν είχε κάγκελα.

Στο χωριό της Ιταλίας έφτασε ελικόπτερο για να παραλάβει την σορό του.

Την είδηση του θανάτου του Tzane επιβεβαίωσε με σχετικό του στόρι ο Χρήστος Κόγιας ο οποίος ήταν μαζί του στην Ιταλία.

«Δυστυχώς, ο Τζάνε δεν είναι μαζί μας πλέον. Έφυγε από κοντά μας χθες το απόγευμα στο ταξίδι που έχουμε κάνει στην Ιταλία. Προσευχηθείτε μαζί μας για την ψυχούλα του να αναπαυθεί εν ειρήνη» έγραψε.

