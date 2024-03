Πολιτική

Τατάρ κατά Βρετανίας: Οι βάσεις είναι απειλή για Τουρκία και Κύπρο

Τι υποστήριξε ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων για τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο και τις πιθανές εμπλοκές που μπορεί να προκαλέσει η αξιοποίηση τους από τους Βρετανούς και τους συμμάχους τους.

Οι δύο βρετανικές βάσεις στην Κύπρο αποτελούν απειλή για την Τουρκία και την κατεχόμενη Κύπρο, ισχυρίστηκε ο Τ/Κ ηγέτης Ερσίν Τατάρ, λέγοντας ότι το παράνομο αεροδρόμιο Ερτζάν παραχωρήθηκε στις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις έναντι πιθανών επεμβάσεων από το εξωτερικό.

Μιλώντας στη φιλο-κυβερνητική τουρκική εφημερίδα Ντιριλίς Ποστασί, ο Ερσίν Τατάρ δήλωσε ότι οι Τ/Κ είναι μια πραγματικότητα, παρόλο που δεν αναγνωρίζεται από τον κόσμο. Αναφέροντας ότι η Κύπρος, η οποία βρίσκεται σε ένα σημείο όπου οι εμπορικοί δρόμοι διασταυρώνονται στη Μεσόγειο, έχει τη δυνατότητα να ξεπεράσει το Ντουμπάι, ο Τατάρ δήλωσε: «Οι αυξανόμενες αξίες και οι πολιτικές εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο από την άποψη της γεωπολιτικής και της γεωστρατηγικής έχουν αναβαθμίσει το καθεστώς της ‘τδβκ’».

Επισημαίνοντας ότι η αυξανόμενη ένταση στη Μεσόγειο απειλεί το ειρηνικό περιβάλλον, ο Τατάρ ανέφερε ιδιαίτερα τη βρετανική παρουσία στο νησί, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Αναφέροντας ότι οι Βρετανοί παρεμβαίνουν σε κοντινές περιοχές, ιδίως στη Μέση Ανατολή, από τις δύο στρατιωτικές βάσεις στο νησί, ο Τατάρ δήλωσε: «Τα αεροπλάνα που απογειώνονται από εδώ και εμπλέκονται σε κάποια πράγματα σε άλλα μέρη μπορεί να προκαλέσουν επιπλοκές. Μπορεί να γίνετε στόχος».

