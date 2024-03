Κοινωνία

Δραπετσώνα: Ανατρoπή βυτιοφόρου στον Περιφερειακό

Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της Περιφερειακής Οδού της Δραπετσώνας προκάλεσε το τροχαίο. Μποτιλιάρισμα στους γύρω δρόμους.

Ένα βυτιοφόρο με καύσιμα -υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες- ανατράπηκε στην Περιφερειακή Δραπετσώνας το μεσημέρι της Τετάρτης (13/3).

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει διαρροή καυσίμων, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει οχήματα της Πυροσβεστικής.

Ο οδηγός του βυτιοφόρου δεν τραυματίστηκε, ωστόσο λόγω της ανατροπής, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιφερειακή Δραπετσώνας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος της Ιχθυόσκαλας έως την Πύλη Ε1.

