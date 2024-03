Life

Όσκαρ - Τζέιμι Λι Κέρτις: Το κόσμημα με την “Νίκη της Σαμοθράκης”

Η εκ των παρουσιαστών της λαμπερής βραδιάς, φόρεσε ένα εντυπωσιακό χρυσό βραχιόλι Cathy Waterman που πάνω του απεικονιζόταν αντίγραφο της Νίκης της Σαμοθράκης.

Ήταν μία από τις παρουσιάστριες στην 96η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ.

Η Τζέιμι Λι Κέρτις (Jamie Lee Curtis) ανέβηκε στη διάσημη σκηνή ένα χρόνο μετά τη δίκη της νίκη για να απονείμει το Βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου, σύμφωνα με την Dailly Mail.

Επέλεξε ένα στενό μαύρο μακρύ φόρεμα Dolce and Gabbana και το συνδύασε με διαμαντένια κοσμήματα ενώ στον καρπό της φόρεσε ένα εντυπωσιακό χρυσό βραχιόλι Cathy Waterman που πάνω του απεικονιζόταν αντίγραφο της Νίκης της Σαμοθράκης.

