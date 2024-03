Life

Αριάνα Γκράντε: Το ρεκόρ που κατέρριψε η γιαγιά της στο Spotify

Τα φωνητικά της 98χρονης γιαγιάς της τραγουδίστριας περιλαμβάνονται στο τραγούδι «Ordinary Things» από το νέο άλμπουμ της Αριάνα Γκράντε «Eternal Sunshine».

Σε ηλικία 98 ετών, η γιαγιά της Αριάνα Γκράντε, Μάρτζορι «Νόνα» Γκράντε είναι το μεγαλύτερης ηλικίας άτομο σε chart στο Spotify.

Από τις 9 Μαρτίου, το τραγούδι βρίσκεται επί του παρόντος στο Νο. 35 στα Daily Top Songs του Spotify, αφού συγκέντρωσε σχεδόν 3 εκατομμύρια streams στην πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του. Στις ΗΠΑ, το «Ordinary Things» κατατάσσεται επί του παρόντος ως το 28ο τραγούδι με τις περισσότερες ακροάσεις στο Spotify.

