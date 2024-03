Αθλητικά

Super League: Ποιος αγώνας θα διεξαχθεί χωρίς θεατές λόγω καμερών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας. Τι έδειξαν οι έλεγχοι της Αστυνομίας στα γήπεδα.

-

Χωρίς κόσμο θα διεξαχθεί ο -προγραμματισμένος για το Σάββατο (16/3) αγώνας Αστέρας Τρίπολης-Βόλος για την πρεμιέρα των play out της Super League, έπειτα από απόφαση της ΔΕΑΒ, καθώς όπως ανακοινώθηκε «δεν λειτουργούν πλήρως οι κάμερες του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας» στο «Θ. Κολοκοτρώνης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ:

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας ανακοινώνει ότι με την υπ’ αριθμ. 8/13-03-2024 απόφασή της, επέβαλε τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής του αγώνα ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ, που πρόκειται να διεξαχθεί στο γήπεδο «Θ. Κολοκοτρώνης», το Σάββατο 16 Μαρτίου 2024, για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Playouts 2023/2024 - Super League, χωρίς την παρουσία θεατών, καθόσον διαπιστώθηκε από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, τόσο κατά τον 1ο έλεγχο, όσο και κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε μετά την παρέλευση της προθεσμίας του 12ώρου, ότι δεν λειτουργούν πλήρως οι κάμερες του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας στο ανωτέρω γήπεδο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 5085/2024.

Επισημαίνεται ότι τα γήπεδα, στα οποία πρόκειται να διεξαχθούν οι υπόλοιποι αγώνες της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Playouts 2023/2024 - Super League, ελέγχθηκαν από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές και πληρούν τις προϋποθέσεις διεξαγωγής με σύννομη λειτουργία των καμερών.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη - καρκινοπαθής: “Το φάρμακο ήρθε… το βράδυ της κηδείας του” (βίντεο)

ΗΠΑ: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν παιδί με αυτισμό (βίντεο)

Πάτρα: Nεογέννητο νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε ΜΕΘ