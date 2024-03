Life

“The 2Night Show” - Παπαπαναγιώτου: η καριέρα στο τραγούδι και η εκπομπή από την... “ντουλάπα” (βίντεο)

Η ανερχόμενη τραγουδιστρια και ραδιοφωνική παραγωγός, μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στην εκπομπή "The 2Night Show".

Το βράδυ της Τετάρτης, η Έλενα Παπαπαναγιώτου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή “The 2Night Show”.

Η ανερχόμενη τραγουδίστρια και ραδιοφωνική παραγωγός από την Κύπρο, μίλησε για όλους και για όλα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Όπως είπε αρχικά όταν ήταν 15 ετών, η μητέρα της την πήγε στο “X-Factor” και από τότε ξεκίνησε η καριέρα της στο τραγούδι. “Στα 15 μου ξεκίνησα να τραγουδάω επαγγελματικά. Πήγαμε σε ένα οικογενειακό εστιατόριο, είπα ένα τραγούδι και κατέληξα να κάνω τρίωρο πρόγραμμα”, είπε χαρακτηριστικά.

Μεταξύ άλλων η ανερχόμενη τραγουδίστρια και ραδιοφωνική παραγωγός από την Κύπρο αποκάλυψε τον λόγο που κάνει εκπομπή μέσα από τη ντουλάπα.

"Όταν οι συνθήκες δε βοηθάνε, άμα δεν είμαι Κύπρο κιόλας, βρήκα αυτή τη λύση, ντουλάπα. Εκπομπή κάνω όπου βρεθώ. Δηλαδή αν είμαστε σε tour για το τραγούδι και είμαι σε ξενοδοχείο που δεν έχει η ντουλάπα ρούχα για ηχομόνωση, θα βάλω μαξιλάρια, θα πέσω ανάσκελα θα σκεπαστώ".

