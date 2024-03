Κοινωνία

Εμπρησμοί - Ζωγράφου: Βίντεο ντοκουμέντο από την ώρα που φλέγονταν τα οχήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα βίντεο ντοκουμέντο, δείχνει τα οχήματα να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες εξω από το ιδιωτικό σχολείο στου Ζωγράφου.

-

Εμπρηστική επίθεση συνέβη τα ξημερώματα της Πέμπτης στην περιοχή του Ζωγράφου, εξω από ιδιωτικό σχολείο.

Πιο συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 03:00, σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς όπως αναφέρουν πληροφορίες, άγνωστοι βγήκαν από την Πανεπιστημιούπολη και περιέλουσαν με εύφλεκτο υλικό οχήματα και δίκυκλα που ήταν σταθμευμένα επί της οδού Ταξίλου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στις φλόγες τυλίχθηκαν 5 σχολικά λεωφορεία, 3 ΙΧ αυτοκίνητα και 3 μοτοσυκλέτες, ενώ όπως φαίνεται και στα πλάνα από την εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα", φθορές στον εξωτερικό χώρο υπέστη και το ιδιωτικό σχολείο έχω από το οποίο ήταν σταθμευμένα τα οχήματα.

Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση κάνει τον γύρο του διαδικτύου από τη στιγμή που τα οχήματα έχουν γίνει παρανάλωμα του πυρός.

Ειδήσεις σήμερα:

Κίνα: Φονική έκρηξη σε εστιατόριο (βίντεο)

Κολωνός - Λύτρας για 12χρονη: Η εισαγγελική πρόταση ήταν προκλητική

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 15χρονη που της επιτέθηκαν τρεις 16χρονες