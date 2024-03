Κόσμος

Τουρκία: Καθηγητής δολοφόνησε με δεκάδες μαχαιριές την γυναίκα του και την κόρη του

Ο δράστης πίστευε ότι η σύζυγός του τον απατά και μετά από καυγά επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον της. Γιατί επιτέθηκε στην κόρη του.

Ένα άγριο έγκλημα με δράστη έναν 46χρονο καθηγητή Γεωγραφία συγκλονίζει την Τουρκία. Ο δράστης δολοφόνησε με δεκάδες μαχαιριές την σύζυγό του και την κόρη τους.

Ο καθηγητής Ζουλκούφ Μποσκούν σκότωσε με μαχαίρι τη 44χρονη νοσοκόμα σύζυγό του Καντριγιέ μετά από καβγά και την 20χρονη κόρη του, Ασουντέ, όταν αυτή προσπάθησε να τον σταματήσει.

Η τραγωδία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου πολυκατοικίας, στο Ερζερούμ.

Ο δράστης πίστευε ότι η σύζυγός του τον απατά και μετά από καυγά επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον της.

Τότε προσπάθησε να την σώσει μια από τις κόρες της, η οποία έπεσε και αυτή νεκρή από τα πολλαπλά χτυπήματα που δέχθηκε από τον πατέρα της.

Ο 46χρόνος αρχικά το έσκασε ωστόσο στη συνέχεια συνελήφθη από τις αρχές.

