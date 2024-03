Κοινωνία

Βόρεια Ελλάδα: Αναρριχητές διαρρήκτες "ξάφριζαν" σπίτια με τεράστια λεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ένα διαφορετικό τρόπο ''έμπαιναν'' στα σπίτια οι διαρρήκτες αναρριχητές στη Βόρεια Ελλάδα.

-

Διαρρήκτες - αναρριχητές "ξάφριζαν" σπίτια στη βόρεια Ελλάδα με τη λεία τους να υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ, σε μετρητά, κοσμήματα, χρυσές λίρες και ηλεκτρονικές συσκευές.

Πρόκειται για πολυμελή εγκληματική ομάδα που δρούσε με διαφορετικές συνθέσεις από τον περυσινό Οκτώβριο έως τον φετινό Ιανουάριο, κάνοντας τη μία κλοπή μετά την άλλη. Οι αστυνομικές αρχές εξιχνίασαν 13 κλοπές (10 σε σπίτια και 3 σε οχήματα) που τελέστηκαν κατά το παραπάνω διάστημα σε Πέλλα, Καστοριά, Ροδόπη και Σέρρες, ταυτοποιώντας τρία φερόμενα μέλη της (ημεδαποί).

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι δράστες αναρριχούνταν στα μπαλκόνια των σπιτιών - «στόχων» και παραβίαζαν τις μπαλκονόπορτες ή την κεντρική είσοδο μονοκατοικιών. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των άγνωστων συνεργών τους όσο και για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους σε ανάλογες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζωγράφου: εμπρηστική επίθεση σε αυτοκίνητα

Κασσελάκης: Το βίντεο στο TikTok για το κούρεμα και ξύρισμα πριν τον στρατό

Τέμπη - Δικηγόρος Γεράσιμου: δίνουμε μάχη πολιτικών και ποινικών ευθυνών (βίντεο)