Μεταναστευτικό: Δεκάδες νεκροί στην Μεσόγειο τις τελευταίες ημέρες

Το ταξίδι των μεταναστών είχε ξεκινήσει από την Λιβύη. Τι καταγγέλουν οι διασωθέντες μετανάστες.

Τουλάχιστον 60 μετανάστες και πρόσφυγες έχασαν την ζωή τους τις περασμένες ημέρες στην κεντρική Μεσόγειο, σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων στη μη κυβερνητική οργάνωση SOS Mediterranee.

Οι 25 διασωθέντες διηγήθηκαν ότι είχαν κάνει τις πρώτες εκκλήσεις για βοήθεια πριν από μια εβδομάδα και ότι στον τραγικό απολογισμό των νεκρών συμπεριλαμβάνονται τέσσερα παιδιά.

Το τελευταίο αυτό «ταξίδι του θανάτου» είχε ξεκινήσει από την Λιβύη και πολλοί μετανάστες και πρόσφυγες είδαν να «σβήνουν» δίπλα τους αγαπημένα τους πρόσωπα, μέσα σε μια ακυβέρνητη βάρκα, χωρίς νερό ούτε φαγητό.

«Είδαμε επί σειρά ημερών αεροσκάφη και ελικόπτερα να περνούν πάνω από το κέφαλι μας, αλλά κανείς δεν μας βοήθησε», κατήγγειλαν οι διασωθέντες.

