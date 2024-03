Κοινωνία

Μη Κρατικά ΑΕΙ: Νέες κινητοποιήσεις κόντρα στο νομοσχέδιο

Νέες κινητοποιήσεις στην Αθήνα από φοιτητές που λένε ''όχι'' στα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Κινητοποιήσεις για την Παιδεία πραγματοποιούνται και σήμερα σε μεγάλες πόλεις της χώρας.

Το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια, με τους φοιτητές να διεκδικούν δημόσιες και δωρεάν σπουδές και να αντιτίθενται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας προχώρησε η ΕΛΑΣ νωρίτερα καθώς είναι σε εξέλιξη συγκέντρωση διαμαρτυρίας φοιτητών, μαθητών και εκπαιδευτικών για το νομοσχέδιο ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων

Εντωμετάξυ, και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φοιτητικοί σύλλογοι πραγματοποίσηαν πορεία κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων.

Στην πορεία, που είχε αφετηρία την πλατεία Καμάρας και κινήθηκε μέσω κεντρικών δρόμων της πόλης για να καταλήξει στο πανεπιστημιακό κάμπους, συμμετείχαν και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου.

Οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα, ζητώντας την απόσυρση του νέου νόμου.

Νωρίτερα, φοιτητές του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΑΠΘ, ντυμένοι στα μαύρα και κρατώντας πλακάτ, πραγματοποίησαν για τον ίδιο λόγο σιωπηρή διαμαρτυρία στην Καμάρα.

