Τουρκία: Συνετρίβη αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας (βίντεο)

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, ανέφερεπως έχουν ήδη ξεκινήσει να ερευνούν το θέμα.

Εκπαιδευτικό αεροσκάφος των Τουρκικών Αστέρων (TurkishStars) της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο απογειώθηκε από την 3η Διοίκηση Κύριας Βάσης Αεριωθουμένων στο Ικόνιο, συνετρίβη στο εργοτάξιο εντός της βάσης. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου. Ενώ ο πιλότος του αεροπλάνου επέζησε πηδώντας με αλεξίπτωτο, το στρατιωτικό προσωπικό που χειριζόταν το μηχάνημα εργασίας στο εργοτάξιο σκοτώθηκε.

Στις εικόνες φαίνεται ότι το αεροπλάνο που βρισκόταν στον αέρα έπεσε γρήγορα στο έδαφος. Καταγράφηκαν επίσης οι στιγμές που σηκώθηκε μαύρος καπνός από τη βάση μετά την πτώση του αεροπλάνου.

A Turkish Stars squadron airplane crashed during a training flight in Konya, Turkey.



The pilot managed to eject. pic.twitter.com/d81eDlB926 — NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2024

Τουρκικό ΥΠΑΜ: Η έρευνα ξεκίνησε

Στη δήλωση που έγινε στον λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται ότι«Αεροσκάφος NF-5 της Πολεμικής μας Αεροπορίας, το οποίο εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση στο Ικόνιο, συνετρίβη στις 12.51 για άγνωστη αιτία. Ο πιλότος μας συνετρίβη. Το αεροπλάνο πήδηξε έξω και στάλθηκε στο νοσοκομείο. Το αεροπλάνο συνετρίβη." "Ένα από το προσωπικό μας που εκτελούσε εργασίες επισκευής διαδρόμου στην περιοχή πέθανε. Έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες έρευνες για το θέμα", ανέφερε.

Περί τούρκικων αστέρων

Το Turkish Stars είναι μια από τις λίγες ομάδες στον κόσμο που διοργανώνει ακροβατικά σόου με υπερηχητικά αεροσκάφη. Η ακροβατική ομάδα που ονομάζεται Turkish Stars πραγματοποίησε την πρώτη της επίδειξη με τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη NF-5A/B Freedom στις 18 Ιουνίου 1993 στην Άγκυρα στη βάση Ακιντζί.

