Life

“Παγιδευμένοι” - Νέα επεισόδια: Οι ανώνυμες απειλές και τα παράτολμα σχέδια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έντονες συγκινήσεις και μεγάλες ανατροπές στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1, "Παγιδευμένοι".

-

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

Ανώνυμες απειλές, αδίστακτοι εκβιασμοί, παράτολμα σχέδια και ριψοκίνδυνες κινήσεις παγιδεύουν, γι’ άλλη μια φορά, τους ήρωες. Ποιος θα είναι το επόμενο θύμα;

Δευτέρα 18 Μαρτίου - Επεισόδιο 43

Το ανώνυμο απειλητικό τηλεφώνημα που δέχτηκε η Άννα την έχει τρομοκρατήσει και διχάζεται για το τι πρέπει να κάνει.

Όταν ο Δημήτρης μάθει τι έχει συμβεί, θα προχωρήσει σε μια παράτολμη κίνηση που ίσως του στοιχίσει πολλά περισσότερα από όσα υπολογίζει.

Η εγκυμοσύνη της Αγγελικής θα σταθεί αφορμή ώστε να αναβιώσει το πιο τραυματικό γεγονός του παρελθόντος της και ο φόβος μήπως η ιστορία επαναληφθεί θα την κάνει να πάρει απόσταση από τον Σταύρο.

Ο Σπύρος με την Άννα συνεργάζονται και καταφέρνουν να φτάσουν στη λύση της υπόθεσης του διάσημου ποδοσφαιριστή. Τι κρύβεται πίσω απ’ την επίθεση του ποδοσφαιριστή στον προπονητή του;

Μία απροσδόκητη επίσκεψη θα τρομοκρατήσει τη Λίνα. Ποιος κρύβεται πίσω από την απειλή που θα δεχτεί;

Τρίτη 19 Μαρτίου - Επεισόδιο 44

Η Λίνα είναι αναστατωμένη, μετά την απειλή που δέχτηκε. Καλεί την Άννα και της λέει όλα όσα συνέβησαν. Η Άννα ειδοποιεί τον Δημήτρη και την υπόλοιπη οικογένεια.

Ενώ συνεχίζονται οι καταθέσεις της οικογένειας της νύφης, ο Δημήτρης είναι καχύποπτος και πιστεύει ότι κάτι κρύβουν.

Ο Ιάσονας παροτρύνει τον Αλέκο να εκμεταλλευτούν τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται ο Δημήτρης και τις απειλές που δέχεται εναντίον του, αναλαμβάνοντας την υπόθεση.

Η άρνηση του Δημήτρη να υποκύψει στις απειλές που δέχονται οι κοντινοί του άνθρωποι θα τον φέρουν αντιμέτωπο με ένα τραγικό γεγονός.

Ποιος θα είναι το επόμενο θύμα των αδίστακτων εκβιαστών;

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi





Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια: μαχαίρωσε τον άντρα της μέσα στο μαντρί