ΣΥΡΙΖΑ - Όθων Ηλιόπουλος: Παραμένω μάχιμος βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ εμμέσως διέψευσε τις φήμες περί παραιτήσεώς του.

"Ανατροπή" φαίνεται πως έρχεται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Όθωνας Ηλιόπουλος διέψευσε εμμέσως τις φήμες ότι παραιτείται από βουλευτής. Προσερχόμενος σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ για τις ευρωεκλογές, ο κ. Ηλιόπουλος δήλωσε: «Παραμένω μάχιμος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Εργαζόμαστε με τον Πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης Στέφανο Κασσελάκη για να δώσουμε προοπτική διεξόδου στις Ελληνίδες και στους Έλληνες». Σημειώνεται ότι από το πρωί, υπήρχαν πληροφορίες ότι μέσα στις επόμενες ώρες, το αργότερο την Παρασκευή επρόκειτο να ανακοινώσει την παραίτηση του από βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Τις προηγούμενες ημέρες είχε ουσιαστικά φωτογραφίσει την απόφαση του να αποχωρήσει από το Κοινοβούλιο εξαιτίας του φόρτου εργασίας στο Χάρβαρντ όπου εργάζεται. Μάλιστα ο Στέφανος Κασσελάκης γνωρίζοντας τις προθέσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε την προηγούμενη εβδομάδα επαφές για να μπει ο ίδιος στη Βουλή, ωστόσο προσέκρουσε στην Ζωρζέτα Λάλη, η οποία ήταν μια θέση πριν από εκείνον στο Ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και του ξεκαθάρισε πως αν φτάσει σε εκείνη η σειρά θα κρατήσει την έδρα. Ο Όθων Ηλιόπουλος ήταν πρώτος στη λίστα του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, από το οποίο εκλέχτηκαν ακόμη η Έλενα Ακρίτα και ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ενώ ο Στέφανος Κασσελάκης ήταν στην ένατη θέση. Πρώτη επιλαχούσα βουλευτής Επικρατείας είναι η Πόπη Τσαπανίδου, ενώ ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος προετοιμάζεται για να παρουσιαστεί την Παρασκευή στο Κέντρο Νεοσυλλέκτων στην Θήβα, δήλωσε χθες πως δεν πρόκειται να ζητήσει παραιτήσεις για να μπει ο ίδιος στη Βουλή ούτε θα είναι υποψήφιος για το Ευρωκοινοβούλιο.