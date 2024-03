Κοινωνία

Κολωνός -12χρονη: Νέα συγκέντρωση κατά της εισαγγελικής πρότασης (εικόνες)

Οργή έχει προκαλέσει η πρόταση της εισαγγελέως, στην υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό, για αθώωση του βασικού κατηγορούμενου για το έγκλημα του βιασμού και της μαστροπείας.

Ξεχειλίζει η οργή για την εισαγγελική πρόταση αναφορικά με την υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό, σχετικά με τον βασικό κατηγορούμενο, για τον οποίο η εισαγγελέας πρότεινε απαλλαγή από τις κατηγορίες του βιασμού και της μαστροπείας λόγω αμφιβολιών.

Μετά τη κινητοποίηση στα Σεπόλια την Τετάρτη, η Επιτροπή Αλληλεγγύης στη 12χρονη και η Λαϊκή Συνέλευση Κολωνού, Σεπολίων, Ακαδημίας Πλάτωνα έκαναν νέο κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας, στις 19:00 το απόγευμα της Πέμπτης (14/3), με οργανώσεις και συλλογικότητες να συμμετέχουν στη κινητοποίηση, λέγοντας «όχι στην συγκάλυψη».

«Καμία αθώωση - καμία συγκάλυψη στα κυκλώματα τράφικινγκ και παιδοβιαστών και τους ηθικούς αυτουργούς τους. Αλληλεγγύη στη 12χρονη και την οικογένειά της. Έξω η μάνα από τη φυλακή» αναφέρεται στο σχετικό κάλεσμα.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στα Προπύλαια και πραγματοποιεί πορεία προς το Σύνταγμα με συνθήματα όπως «ούτε στον Κολωνό ούτε πουθενά τσακίστε το τράφικινγκ σε κάθε γειτονιά».

Δύο πέτρες πέταξαν προς τους αστυνομικούς χωρίς εκείνοι να απαντήσουν, όπως αναφέρει ο ρεπόρτερ του ΑΝΤ1 Θάνος Κλωνόπουλος που κάλυψε την συγκέντρωση. H Πορεία έληξε στα Προπύλαια, έχει μείνει όμως η ομάδα που πέταξε τις πέτρες.

