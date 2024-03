Τοπικά Νέα

Βόλος: Επεισοδιακή σύλληψη χειριστή λέμβου

Ο συλληφθείς τράπηκε αρχικά σε φυγή, όταν στελέχη του Λιμενικού τον σταμάτησαν για έλεγχο. Τι βρέθηκε στην κατοχή του.

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου, προέβησαν στη σύλληψη ενός 32χρονου Έλληνα για παράβαση των άρθρων του Π.Κ. 169 «Απείθεια» και 167 «Αντίσταση», του Ν. 2168/1993 «Περί όπλων» καθώς και του Ν. 2801/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταφορών».

Ο 32χρονος ως χειριστής λέμβου εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του αλιευτικού καταφυγίου Αγριελιάς Ν. Μαγνησίας (Κανάλια) και παρά τις συστάσεις των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για να σταματήσει για έλεγχο τράπηκε σε φυγή, ενώ στη συνέχεια επέστρεψε στο σημείο και συνελήφθη, προβάλλοντας αντίσταση.

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο υπό την ιδιοκτησία του Ι.Χ.Ε. όχημα καθώς και στη λέμβο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα μαχαίρια, ένας (χαρτοκόπτης (φαλτσέτα), 11 φυσίγγια κυνηγητικού όπλου, ένα τσοκ (συγκεντρωτήρας) κυνηγητικού όπλου και ένας πομποδέκτης (VHF).

Ακολούθησε νόμιμη έρευνα στο σπίτι του 32χρονου και βρέθηκαν ένα στιλέτο με μήκος λάμας 13 εκατοστών, ένα φυσίγγιο πολεμικού τυφεκίου διαμετρήματος 7,62 εκατοστών, ένα μαχαίρι με μήκος λάμας 15 εκατοστών, ένας κενός κάλυκας, ένα μεταλλικό κυτίο με υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης και δυο USB.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου που διενεργεί την προανάκριση, επιβλήθηκαν οι νόμιμες διοικητικές κυρώσεις.

