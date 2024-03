Πολιτική

Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου: Δεν θα είμαι υποψήφια στις ευρωεκλογές

Η ευρωβουλευτής ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την απόφαση της δηλώνοντας «στρατιώτης» της παράταξης της ΝΔ.

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ , Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου με ανάρτησή της ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφια στις επερχόμενες ευρωεκλογές αν δεν ξεκαθαριστεί πλήρως το ζήτημα με τα e-mail που εστάλησαν από το γραφείο της.

Η κυρία Ασημακοπούλου αναφέρει τα εξής:

Καταθέτω σήμερα στην ΑΠΔΠΧ, όπως μου ζητήθηκε, στοιχεία που αφορούν στο γνωστό θέμα της αποστολής newsletter από το γραφείο μου. Στην πολιτική μου πορεία υπήρξα πάντοτε ένας "στρατιώτης" της μεγάλης παράταξης της ΝΔ και την υπηρέτησα από όποια θέση μου ζητήθηκε. Ως Ευρωβουλευτής, επί 5 χρόνια έδωσα πολλές μάχες για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Για όλη αυτή την πορεία προφανώς αξιολογούμαι και κρίνομαι.

Πιστή στις αρχές, στις αξίες και στην αγάπη μου για την Ελλάδα, ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό για την απόφασή μου να μην συμμετάσχω ως υποψήφια Ευρωβουλευτής στις επερχόμενες Ευρωεκλογές του Ιουνίου εάν το θέμα αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως.

Αυτό, γιατί η συνείδησή μου δεν μου επιτρέπει να συμμετέχω άθελά μου στις προσπάθειες κάποιων να πλήξουν τον θεσμό της επιστολικής ψήφου, την Κυβέρνηση Μητσοτάκη ή το κύρος της Ελλάδας. Ο λόγος τώρα είναι αποκλειστικά στις αρμόδιες αρχές που διερευνούν την υπόθεση και είμαι βέβαιη πως θα καταλήξουν ταχύτατα στην ανάδειξη της αλήθειας και των πραγματικών διαστάσεων του συγκεκριμένου θέματος. Επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά πως θα συνεργαστώ μαζί τους σε ό,τι μου ζητηθεί.





ΣΥΡΙΖΑ: Η αποκάλυψη της αλήθειας αποτελεί ακόμα ζητούμενο

Σε ανακοίνωση του, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφέρει τα εξής: Πέρασαν δύο εβδομάδες μετά τις καταγγελίες αποδήμων ότι δέχτηκαν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους προεκλογικό υλικό από την ευρωβουλεύτρια της ΝΔ, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Ήταν οι ίδιες διευθύνσεις που είχαν δώσει οι απόδημοι στο Υπουργείο Εσωτερικών για την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων της επιστολικής ψήφου. Σήμερα μαθαίνουμε ότι η κ. Ασημακοπούλου «αποφάσισε» -εξωθήθηκε- να μην είναι υποψήφια στις ευρωεκλογές, «μέχρι να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση».

Ωστόσο, δύο εβδομάδες μετά επικρατεί άκρα σιωπή και η αποκάλυψη της αλήθειας αποτελεί ακόμα ζητούμενο. Όχι μία και δύο, αλλά τέσσερις διαφορετικές έρευνες ξεκίνησαν μετά από τις καταγγελίες για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων στην ευρωβουλεύτρια της ΝΔ: από την Εισαγγελία Αθηνών, από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, από την κυβέρνηση, σύμφωνα με δηλώσεις του ίδιου του Κυρ. Μητσοτάκη και από το Υπουργείο Εσωτερικών, που διενεργεί εσωτερικό έλεγχο. Τι ανακάλυψε το Μαξίμου, αλλά δεν το λέει; Τι έχει να παρουσιάσει η κ. Κεραμέως, η οποία σιωπούσε για τέσσερις ολόκληρες ημέρες μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου;

Η κυβέρνηση οφείλει, έστω για μία φορά, να δώσει απαντήσεις και να αναλάβει, επιτέλους, το πολιτικό κόστος. Πώς έγινε η διαρροή και από ποιον; Γιατί δεν προστατεύθηκαν τα προσωπικά δεδομένα των αποδήμων; Έχουν γίνει και άλλες διαρροές και προς τα πού;

Μέσα σε μια στιγμή η κυβέρνηση κατάφερε να ρίξει σκιές στο αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας με επιστολική ψήφο και να επαναβεβαιώσει ότι όσα λέει περί διαφάνειας και δημοκρατίας, είναι απλώς επικοινωνιακά «λόγια του αέρα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ζητά άμεσα την πλήρη διερεύνηση του εξαιρετικά σοβαρού πολιτικού σκανδάλου, το οποίο προέκυψε με ευθύνη της κυβέρνησης λίγο πριν από τις ευρωεκλογές. Επιτέλους να πάψουν τα παιχνίδια της με τους θεσμούς και τη δημοκρατία!

ΚΚΕ: Η απόσυρση συνιστά παραδοχή ενοχής

«Η "απόσυρση" της κυρίας Ασημακοπούλου απ' το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ συνιστά έμμεση παραδοχή της ενοχής για τη διαρροή των προσωπικών στοιχείων των εκλογέων. Το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι η ανάληψη της πολιτικής -τουλάχιστον- ευθύνης απ' την κυρία Κεραμέως και το πιο σημαντικό η απόσυρση εκείνων των διατάξεων που μετατρέπουν τα προσωπικά δεδομένα των ψηφοφόρων σε "φέιγ-βολάν", φαινόμενο το οποίο θα ενταθεί με τις διαδικασίες της επιστολικής ψήφου, όπως απ' την πρώτη στιγμή είχε καταγγείλει το ΚΚΕ» επισημαίνει, σε σχόλιό του, το ΚΚΕ.

