Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

"Είναι ένα καλό τριήμερο. Η Αφροδίτη που είναι στους Ιχθείς δίνει όμορφη αγαπη.

Νομίζω θα περάσουμε αρκετά καλά. Η Σελήνη είναι στου Διδύμους που σημαίνει ότι χρειάζεται επικοινωνία".

Αμέσως μετά Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο, για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

