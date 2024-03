Οικονομία

Συντάξεις - Μάρτιος: Ποιοι θα δουν αυξήσεις και αναδρομικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι είδαν ήδη τις συντάξεις τους αυξημένες και ποιοι παίρνουν σειρά. Tι δείχνουν τα στοιχεία του "Hλιος'.

-

Μήνας αναδρομικών πληρωμών είναι ο Μάρτιος, καθώς ο ΕΦΚΑ ήδη ξεκίνησε τις πληρωμές αυξημένων συντάξεων για χιλιάδες δικαιούχους.

Τα αναδρομικά ποσά είναι έως και 54 μηνών και κατά μέσο όρο κυμαίνονται μεταξύ 1.600 και 5.000 ευρώ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις αγγίζουν και τις 16.500 ευρώ. Σύμφωνα με την αρμόδια υπουργό Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου, αναμένεται να μπουν στους λογαριασμούς των συνταξιούχων έως το τέλος Μαρτίου. Οπως υποστηρίζει ο διοικητής του ΕΦΚΑ Αλέξανδρος Bαρβέρης, ήδη έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές, οι οποίες θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την αρμόδια υπουργό Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου, αρκετοί συνταξιούχοι θα δουν στον λογαριασμό τους υψηλότερες συντάξεις αλλά και αναδρομικά ποσά. Αυτό συμβαίνει γιατί συνταξιούχοι όπως αυτοί του ΗΣΑΠ, της Ολυμπιακής, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αλλά και τραπεζών δεν είχαν δει τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους, τόσο από το νόμο Κατρούγκαλου όσο και από το νόμο Βρούτση.

Σύμφωνα με την υπουργό, ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ Αλέξανδρος Bαρβέρης έχει κάνει μεγάλο αγώνα όχι μόνο στο κομμάτι της γρήγορης απονομής των συντάξεων, αλλά και στη λειτουργία του νέου λογισμικού, που είναι πλέον ικανό να επανυπολογίσει σωστά τις συντάξεις των ασφαλισμένων που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες. «Κι έτσι, στο τέλος του μήνα, οι συνταξιούχοι θα δουν τις προς τα πάνω αναθεωρημένες συντάξεις τους στον τραπεζικό τους λογαριασμό», δήλωσε χαρακτηριστικά η κ. Μιχαηλίδου, μιλώντας στο ραδιόφωνο Παραπολιτικά.

Η διαδικασία που φαίνεται πως έχει ήδη ξεμπλοκάρει, καθώς τις προηγούμενες ημέρες για παράδειγμα πληρώθηκαν αναδρομικά για περίπου 1.000 συνταξιούχους που εργάζονταν στον ΗΣΑΠ, αφορά χιλιάδες συντάξεις του ΕΦΚΑ που εκδόθηκαν μετά τον Μάιο του 2016, όταν και ψηφίστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου.

Αυτές έχουν αρχίσει να υπολογίζονται εκ νέου και οι δικαιούχοι τους θα πάρουν αυξήσεις με αναδρομικά από την ημερομηνία της συνταξιοδότησής τους μέχρι σήμερα. Βέβαια, αρκετές θα επανυπολογιστούν και με τα αυξημένα ποσοστά ασφάλισης του Νόμου 4670/2020 (νόμος Βρούτση), ενώ θα διορθωθούν και λάθη που υπήρχαν από προηγούμενα έτη.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα περισσότερα αναδρομικά θα τα λάβουν οι συνταξιούχοι που αποχώρησαν με 35, 38 και 40 έτη ασφάλισης, καθώς στα έτη αυτά τα ποσοστά αναπλήρωσης ενισχύθηκαν σημαντικά με τον νόμο Βρούτση.

Προσοχή όμως. Οι επανυπολογισμοί αυτοί ισχύουν από την 1η 10/2019 και μετά. Δηλαδή όσοι περιμένουν αυξήσεις από τον επανυπολογισμό, θα τις πάρουν με αναδρομικά άνω των τεσσάρων ετών, 54 μηνών έως τον Απρίλιο (Οκτώβριος 2019 - Απρίλιος 2024).

Στους «τυχερούς» συγκαταλέγονται επίσης συνταξιούχοι με παράλληλο χρόνο ασφάλισης, όπου ο επανυπολογισμός θα οδηγήσει σε προσαύξηση της ανταποδοτικής σύνταξης. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν συνταξιούχοι γιατροί του ΕΣΥ, δικαστικοί υπάλληλοι, μηχανικοί που εργάστηκαν στο Δημόσιο και δικαστές, συνταξιούχοι υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπου ο επανυπολογισμός θα οδηγήσει σε αύξηση της ανταποδοτικής τους σύνταξης λόγω του επασφάλιστρου που κατέβαλαν καθώς και συνταξιούχοι προερχόμενοι από πρώην ΔΕΚΟ, όπου ο επανυπολογισμός δεν έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τις επιπλέον εισφορές που έχουν καταβάλει.

Μειωμένες οι νέες συντάξεις δείχνει το «Ηλιος»

Στο σύνολό τους πάντως, οι κύριες συντάξεις, και παρά τις αυξήσεις του 3% που δόθηκαν από τις αρχές του χρόνου, σε ποσοστό πάνω από το 60% παραμένουν κάτω από 1.000 ευρώ. Ειδικά δε οι νέες απονομές, που αφορούν συνταξιούχους από τον ιδιωτικό τομέα, κατά μέσο όρο κινούνται στα επίπεδα των 748 ευρώ.

Αυτό δείχνουν τα στοιχεία του συστήματος «Ήλιος» για τον Φεβρουάριο, με τη μέση δαπάνη για κύριες συντάξεις να ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 817,94 ευρώ. Να σημειωθεί ότι τον προηγούμενο μήνα, συνολικά, απονεμήθηκαν 38.353 νέες συντάξεις, από τις οποίες σχεδόν οι μισές (18.339) ήταν επικουρικές.

Πιο αναλυτικά, τα στοιχεία του συστήματος «Ήλιος» δείχνουν ότι:

Στα 2.484.637 ανήλθε ο αριθμός των συνταξιούχων στη χώρα.

Στις συντάξεις γήρατος, οι άνδρες συνταξιούχοι (1.010.962) είναι περισσότεροι από τις γυναίκες (903.032).

Στις συντάξεις θανάτου, οι γυναίκες συνταξιούχοι (338.813) είναι αισθητά περισσότερες από τους άνδρες (32.232).

Το 36,2% των συνταξιούχων είναι 71-80 ετών (898.569 άτομα).

Το 27,6% των συνταξιούχων είναι άνω των 81 ετών (685.836 άτομα).

Τα υψηλότερα ποσά σύνταξης τα λαμβάνουν οι 258.172 συνταξιούχοι ηλικίας 61-65 ετών (1.115,14 ευρώ κατά μέσο όρο). Ακολουθούν οι 431.944 συνταξιούχοι ηλικίας 66-70 ετών (1.089,49 ευρώ κατά μέσο όρο).

Τον Φεβρουάριο πληρώθηκαν συνολικά 4.593.636 συντάξεις, με τη δαπάνη για την καταβολή τους να φτάνει στα 2,62 δισ. ευρώ. Από αυτές οι 2.824.192 ήταν κύριες συντάξεις, οι 1.326.810 ήταν επικουρικές, ενώ δόθηκαν και 431.081 μερίσματα.

Η μέση δαπάνη για τις κύριες συντάξεις είναι 817,94 ευρώ. Η γήρατος είναι λίγο υψηλότερα, στα 921,14 ευρώ. Οι επικουρικές στα 196,60 ευρώ κατά μέσο όρο.

Κάτω από 1.000 ευρώ βρίσκονται 1.157.341 κύριες συντάξεις γήρατος (ποσοστό 60,55%).

Τον Φεβρουάριο απονεμήθηκαν 38.353 συντάξεις, με συνολική δαπάνη 18.736.767 ευρώ, ενώ δόθηκαν επιπρόσθετα ως αναδρομικά ποσό 143.660.867 ευρώ.

Απονεμήθηκαν 17.908 κύριες συντάξεις από τον ΕΦΚΑ, δηλαδή αφορούσαν πρώην εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Τα ποσά των συντάξεων αυτών κατά μέσο όρο ήταν 748,73 ευρώ. Αντίθετα, για 1.502 κύριες συντάξεις του Δημοσίου, μέσος όρος δαπάνης για κάθε μία εξ αυτών ήταν 1.104,78 ευρώ.