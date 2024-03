Κόσμος

Τουρκία: Πολύνεκρο ναυάγιο με μετανάστες - Πολλά παιδιά ανάμεσα στα θύματα

Τραγωδία με λέμβο που μετέφερε μετανάστες συνέβη στα ανοιχτά των Δαρδανελίων.

Τραγωδία στην Τουρκία όταν φουσκωτό σκάφος που μετέφερε μετανάστες, βυθίστηκε στα ανοιχτά των Δαρδανελίων με τραγικό απολογισμό 21 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και 5 παιδιά.

Σύμφωνα με τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Αναντολού, το σκάφος βυθίστηκε τη νύχτα και η αναφορά έγινε το πρωί.

Σε γραπτή δήλωση της Νομαρχίας του Τσανάκκαλε σημειώθηκαν τα εξής:

«Οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται με συνολικά 18 σκάφη και 502 άτομα προσωπικό, μεταξύ των οποίων 1 αεροπλάνο, 2 ελικόπτερα, 1 UAV, 9 σκάφη της Διοίκησης του Λιμενικού Σώματος και 9 σκάφη που ανήκουν σε άλλους φορείς. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, 2 άτομα σώθηκαν με δικά τους μέσα και 2 άτομα διασώθηκαν από το Λιμενικό «Τα διέσωσαν ομάδες ασφαλείας και βρέθηκαν τα πτώματα 21 ατόμων, μεταξύ των οποίων 5 παιδιά».

Οι σοροί των προσφύγων μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο των νοσοκομείων στο κέντρο της πόλης με ασθενοφόρα.

Όπως έγινε γνωστό, 2 από τους επιζώντες έφτασαν στην παραλία Buyuk Kemikli στο Eceabat με δικές τους προσπάθειες και ενημέρωσαν τις αρχές ότι το σκάφος βυθίστηκε, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης των ομάδων του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή συνεχίζονται.

