“The 2Night Show”: Καθαρά Δευτέρα με την “Sophia the Robot” στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Στην παρέα του Γρηγόρη Αρναούτογλου το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας θα προστεθεί και μια τραγουδίστρια που εγκατέλειψε την καριέρα της και άλλαξε ρότα στην ζωή της.

Την Καθαρά Δευτέρα στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show» την Sophia the Robot, στην πρώτη της αποκλειστική συνέντευξη στην ελληνική τηλεόραση.

Το μοναδικό ρομπότ με IQ υψηλότερο από τον Einstein, που έχει προγραμματιστεί να μιλάει ελληνικά εδώ και έναν μήνα, απαντάει με ειλικρίνεια στα ερωτήματα του Γρηγόρη. Θα κατακτήσουν τα ρομπότ τον κόσμο; Γιατί ποια πράγματα είναι προγραμματισμένη; Υπάρχει πιθανότητα να την ακούσουμε να βρίζει; Είναι το «Matrix» η αγαπημένη της ταινία; Έχουν ζώδια τα ρομπότ; Θα αφήσει τον Γρηγόρη να τη φιλήσει;

Στη συνέχεια, ο Γρηγόρης καλωσορίζει την Ανδριάνα Μανέττα, την Ελληνίδα που κατέχει υψηλή θέση σε leading εταιρεία στον τομέα της ρομποτικής, και η οποία συντροφεύει τη Sophia The Robot στα ταξίδια της. Η Ανδριάνα Μανέττα μοιράζεται ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον κόσμο των ρομπότ και εξηγεί γιατί η Sophia είναι ξεχωριστή.

Τέλος, o αγαπημένος trapper Lil Koni, για πρώτη φορά, τραγουδάει μαζί με την Sophia the Robot το τραγούδι τους, που έχει ήδη γίνει viral.

Στην παρέα του «The 2Night Show», έρχεται καλεσμένη του Γρηγόρη και η Στέλλα Γεωργιάδου.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει για την απόφασή της να τα παρατήσει όλα το 2011 και να επιστρέψει στην Κύπρο, για τη δημιουργία της φάρμας της με τα γαϊδουράκια στο νησί της Αφροδίτης, αλλά και για τις σπουδές της στην Ελληνική Φιλολογία, που ολοκλήρωσε πριν 3 χρόνια. Τι ρόλο παίζουν τα ταξίδια στη ζωή της; Θα ήθελε να παρουσιάσει μια ταξιδιωτική εκπομπή; Πού συνεργάστηκε με τον οσκαρικό Γιώργο Λάνθιμο;

Τέλος, μιλάει για το καινούργιο της τραγούδι και δηλώνει έτοιμη να κάνει την επάνοδό της στις αθηναϊκές πίστες, αφού της έχει λείψει η «λάμψη» τους.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Night Show»: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00 και κάθε Τετάρτη στις 23:45.

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Αντώνης Μάτσος Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Μαίρη Μουστάκη Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης