Οικονομία

Κατώτατος μισθός: Τι φέρνει η αύξηση έως 6,5% σε επιδόματα και τριετίες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αύξηση έως 6,5% στον κατώτατο μισθό από τον Απρίλιο αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Η αύξηση αυτή θα επιφέρει αυτομάτως αναπροσαρμογή σε μία σειρά επιδομάτων, αλλά και στις τριετίες.

-

Του Νίκου Ρογκάκου, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Αύξηση 45 με 50 ευρώ στον κατώτατο μισθό εξετάζει η κυβέρνηση, με «οδηγό» την ακρίβεια που πλήττει κυρίως το εισόδημα των χαμηλόμισθων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις και με βάση τα σενάρια που μελετώνται, το πλέον πιθανό ενδεχόμενο είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού που θα ισχύσει από την Πρωταπριλιά, να είναι της τάξης του 6% με 6,5% και έτσι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει στα 825-830 ευρώ, από 780 ευρώ που είναι σήμερα.

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα φέρει αυξήσεις σε μια σειρά από επιδόματα και τριετίες και έτσι συνολικά η αύξηση αφορά:

500.000 εργαζόμενους που θα πάρουν αύξηση 45-50 ευρώ τον μήνα

140.000 άνεργους που λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας, καθώς θα αυξηθεί κατά 31 ευρώ τον μήνα

300.000 εποχικά εργαζόμενους που θα λάβουν επιπλέον 39 έως 79 ευρώ και

60.000 μητέρες που λαμβάνουν το επίδομα μητρότητας, καθώς θα εισπράξουν επιπλέον 50 ευρώ για κάθε έναν από τους 9 μήνες που ισχύει το βοήθημα.

Σημαντική θα είναι η αύξηση για όσους έχουν ήδη συμπληρωμένες τριετίες ή συμπληρώνουν νέα τριετία μέσα στο 2024. Παραδείγματος χάριν:

ΑΓΑΜΟΣ + Τριετίες

Χωρίς τριετία: €830 (από €780)

1 τριετία: €913 (από €858)

2 τριετίες: €996 (από €936)

3 τριετίες: €1.080 (από €1.014)

ΕΓΓΑΜΟΣ + Τριετίες + 10% επίδομα γάμου

Χωρίς τριετία: €913 (από €858)

1 τριετία: €996 (από €936)

2 τριετίες: €1.080 (από €1.014)

3 τριετίες: €1.162 (από €1.092)

Πάντως, οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί στη διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων για την αύξηση στο ύψος του κατώτατου μισθού είναι:

ΕΣΕΕ: 3,5%

ΣΕΒ + Τράπεζα της Ελλάδος: 4%

ΣΕΤΕ: 5%

ΓΣΕΒΕΕ: 5,5%

ΓΣΕΕ: 16,4%

Το τελικό ύψος της αύξησης του κατώτατου μισθού θα ανακοινωθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, στις 22 Μαρτίου, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ειδήσεις σήμερα:

Θήβα - Κασσελάκης: Παρουσιάστηκε στον Στρατό ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ (εικόνες)

Conference League - Κλήρωση: Οι αντίπαλοι Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ

Πάτρα: Η στιγμή της αποσωλήνωσης του 35 ημερών βρέφους (βίντεο)