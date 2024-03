Κοινωνία

Κολωνός - Αδελφή 12χρονης στον ΑΝΤ1: Η μικρή είπε την αλήθεια, αλλά… (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δηλώνει η μεγαλύτερη από τα αδέλφια της 12χρονης για την στάση της Δικαιοσύνης. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την εισαγγελική πρόταση. Στην “αντεπίθεση” πέρασε η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος.

-

Της Κέλλυς Χεινοπώρου, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Συνεχίστηκαν και την Παρασκευή, κατά την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση του δικαστηρίου για την υπόθεση μαστροπείας της 12χρονης στο Κολωνό, οι έντονες αντιδράσεις που ξέσπασαν μετά από την εισαγγελική πρόταση επί της ενοχής του βασικού κατηγορούμενου.

Αστυνομική δύναμη βρισκόταν στο Εφετείο, έξω από το οποίο μέλη συλλογικοτήτων πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, με αίτημα την καταδίκη του 53χρονου (σημ: σήμερα 55χρονου) βασικού κατηγορούμενου για τις κατηγορίες που δικάζεται, αντί αυτών που πρότεινε η εισαγγελέας.

Η μεγαλύτερη από όλα τα αδέλφια της 12χρονης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, εξέφρασε την απογοήτευσή της, που οι εισαγγελικές Αρχές δεν πίστεψαν τα όσα έχει καταθέσει το ανήλικο κορίτσι για την μη εμπλοκή της μητέρας της στην πρωτοφανή υπόθεση κακοποίησης, σεξουαλικής και οικονομικής εκμετάλλευσης ενός του παιδιού.

Όπως είπε χαρακτηριστικά η αδελφή της 12χρονης στον ΑΝΤ1, «Ολόκληρες καταθέσεις της μικρής από τον Εισαγγελέα και είναι στην άκρη. Εκεί το παιδί λέει ξεκάθαρα ότι η μάνα μας δεν φταίει σε κάτι. Τι πας και κάνεις μια πορεία, τι πας και φωνάζεις απέξω; Ο νόμος δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Εγώ το μόνο πράγμα που θέλω αυτή την στιγμή, δεν είναι ούτε παιδοψυχολόγους ούτε βοήθειες ούτε τίποτα. Θέλω να βγει η μάνα μου (σημ: εννοεί από την φυλακή)».

«Όταν τα μικρά ζούνε την μάνα τους και μπορούνε ξανά να είναι μαζί, δεν χρειάζονται παιδοψυχολόγους. Η μικρή σίγουρα χρειάζεται παιδοψυχολόγο, δυστυχώς, γιατί πέρασε μαρτύρια. Αλλά δεν μπορεί να την πηγαίνεις σε παιδοψυχολόγο, από την στιγμή που η μικρή ξέρει ότι η μάνα της είναι μέσα εξαιτίας της», συμπληρώνει η αδελφή της ανήλικης «πρωταγωνίστριας» της πρωτοφανούς υπόθεσης.

Σύμφωνα με το νομικό σύστημα της χώρας μας, μετά και τις αλλαγές του Ποινικού Κώδικα, οποιαδήποτε συνεύρεση με ανήλικο είναι κακούργημα ενώ συναίνεση από ανήλικο δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ. Όμως, το αδίκημα χαρακτηρίζεται από τον τρόπο τέλεσης αυτού από τον δράστη. Αν ο δράστης δώσει ανταλλάγματα στο ανήλικο θύμα για να συνευρεθεί μαζί του, εκμεταλλευόμενος την παραμέληση ή τη ανέχειά του, τότε το αδίκημα είναι κατάχρηση ανηλίκου σε γενετήσιες πράξεις. Αν όμως ασκηθεί βία ή το θύμα απειληθεί, τότε είναι βιασμός. Δηλαδή, πλέον ο βιασμός ανηλίκου προϋποθέτει την άσκηση βίας και όχι το αν ένα ανήλικο θύμα έχει τη συνείδηση και την κρίση για να συναινέσει σε τέτοια συνεύρεση!

Η εισαγγελέας επίσης προτείνει ο βασικός κατηγορούμενος από τον Κολωνό, να απαλλαγεί από την βαριά κατηγορία της μαστροπείας μέσω εξαναγκασμού και ζητά να καταδικαστεί αντ’ αυτής για διευκόλυνση ανηλίκου να εκδίδεται!

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους που στηρίζουν την εισαγγελική πρόταση, δεν είναι ότι η εισαγγελέας απάλλαξε τον βασικό κατηγορούμενο από το αδίκημα της μαστροπείας, αλλά άλλαξε η μορφή τέλεσης του αδικήματος. Δηλαδή η εισαγγελέας θεωρεί ότι ο άνδρας δεν εξώθησε το παιδί στην πορνεία, αλλά την γνώρισε ήδη εκδιδόμενη, και δεν έκανε τίποτα για να την βοηθήσει, αντίθετα την διευκόλυνε.

Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις, που στρέφονται σε βάρος της εισαγγελικής λειτουργού για το περιεχόμενο της πρότασής της στην επίμαχη δίκη, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος με ανακοίνωσή της εκφράζει την ανησυχία της για τις «τακτικές λεκτικής βαρβαρότητας σε βάρος των λειτουργών της Δικαιοσύνης, οι οποίες δεν αρμόζουν σε ένα κράτος δικαίου».

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Η στιγμή της αποσωλήνωσης του 35 ημερών βρέφους (βίντεο)

Θεσσαλονίκη - Revenge porn: Προέτρεψε ανήλικη να ακρωτηριάσει τα γεννητικά της όργανα

Κατώτατος μισθός: Τι φέρνει η αύξηση έως 6,5% σε επιδόματα και τριετίες (βίντεο)