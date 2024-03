Κοινωνία

12χρονη - Ένωση Εισαγγελέων: Τέτοιες πρακτικές δεν αρμόζουν σε ένα Κράτος Δικαίου

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία , υπερασπίζεται την εισαγγελέα για τη δίκη της 12χρονης από τον Κολωνό.

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ένωση Εισαγγελέων για τις αντιδράσεις που έχουν ξεσπάσει μετά την εισαγγελική πρόταση, για την υπόθεση βιασμού και μαστροπείας, της 12χρονης από τον Κολωνό.

Στην ανακοίνωση, υπερασπίζεται την εισαγγελέα τονίζοντας πως "η καλόπιστη κριτική προς τη δικανική κρίση των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών είναι πάντοτε σεβαστή, πλην όμως δεν επιτρέπεται, στο βωμό της ικανοποίησης της κοινής γνώμης και του λαϊκού αισθήματος, να υπερβαίνει κάθε μέτρο σεβασμού και ευπρέπειας και να χρησιμοποιείται ως μοχλός πίεσης και προσβολής του ελεύθερου και ανεξάρτητου φρονήματός τους".

Η ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος:

"Με αφορμή δημοσιεύματα με απαξιωτικούς τίτλους, αλλά και δηλώσεις δικηγόρων και πολιτικών προσώπων, που στρέφονται σε βάρος εισαγγελικής λειτουργού για το περιεχόμενο της πρότασής της σε δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, χωρίς να υπεισέρχεται στην ουσία της υπόθεσης, τονίζει ότι η καλόπιστη κριτική προς τη δικανική κρίση των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών είναι πάντοτε σεβαστή, πλην όμως δεν επιτρέπεται, στο βωμό της ικανοποίησης της κοινής γνώμης και του λαϊκού αισθήματος, να υπερβαίνει κάθε μέτρο σεβασμού και ευπρέπειας και να χρησιμοποιείται ως μοχλός πίεσης και προσβολής του ελεύθερου και ανεξάρτητου φρονήματός τους.

Εκφράζει δε για πολλοστή φορά την ανησυχία της για τις τακτικές λεκτικής βαρβαρότητας σε βάρος των λειτουργών της Δικαιοσύνης, από όπου κι αν προέρχονται, και επισημαίνει ότι πρακτικές αυτού του είδους δεν αρμόζουν σε ένα κράτος δικαίου".

Νωρίτερα, πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί μπροστά από το δικαστήριο, στην οδό Λουκάρεως, ζητώντας την καταδίκη του κατηγορούμενου. Έντονες είναι οι αντιδράσεις τις τελευταίες ημέρες μετά την εισαγγελική πρόταση, η οποία ζητά να απαλλαγεί ο βασικός κατηγορούμενος από τις κατηγορίες για βιασμό και μαστροπεία.





