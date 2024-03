Κοινωνία

Ζωγράφου – Πανεπιστημιούπολη: Αστυνομική επιχείρηση στις φοιτητικές εστίες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στον απόηχο των εμπρηστικών επιθέσεων των τελευταίων ημερών σε οχήματα. Η Αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές.

-

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Πανεπιστημιούπολη στην περιοχή του Ζωγράφου.

Η έρευνα λαμβάνει χώρα στις φοιτητικές εστίες, στον απόηχο των επεισοδίων και των εμπρησμών οχημάτων στην περιοχή, από αγνώστους που εξήλθαν από τον χώρο του Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν γίνει ήδη 4 προσαγωγές, ενώ πλήθος αντικειμένων έχουν κατασχεθεί μέσα από τις φοιτητικές εστίες και μεταφέρονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας προς εξέταση.

Ειδήσεις σήμερα:

Moody's: Διατηρεί την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας

Κολωνός -12χρονη: Η ποινή του 55χρονου, αν υιοθετηθεί η εισαγγελική πρόταση

Καθαρά Δευτέρα: Ο καιρός το τριήμερο