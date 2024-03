Κόσμος

Ερυθρά Θάλασσα: Νέο πλήγμα των Χούθι σε πλοίο

Πυραύλους σε πλοίο εκτόξευσαν οι αντάρτες της Υεμένης, την ώρα που Σομαλοί πειρατές κατέλαβαν πλοίο.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εκτόξευσαν χθες Παρασκευή τρεις βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον πλοίων επιφανείας (ASBMs) προς την κατεύθυνση της Ερυθράς Θάλασσας, ανακοίνωσε μέσω X (του πρώην Twitter) το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε ζημιές σε εμπορικά ή πολεμικά πλοία, διαβεβαίωσε η CENTCOM.

Πειρατεία σε ινδικό πλοίο στα ανοικτά της Σομαλίας

Ινδικό πολεμικό πλοίο αναχαίτισε το φορτηγό πλοίο Ruen, που έχουν κυριεύσει σομαλοί πειρατές, κι απαίτησε να παραδοθούν, ανακοίνωσε εκπρόσωπός του.

Τουλάχιστον ένας από τους πειρατές, που κυρίευσαν το πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου υπό σημαία Μάλτας τη 14η Δεκεμβρίου, άνοιξε πυρ με τουφέκι εναντίον ανδρών του ινδικού πολεμικού ναυτικού σε διεθνή ύδατα, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος μέσω X (του πρώην Twitter), χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Το ινδικό ΠΝ απαίτησε οι πειρατές να παραδοθούν, ώστε να αφεθεί ελεύθερο το πλοίο, το πλήρωμα και άλλοι πολίτες που πιθανόν κρατούν ομήρους.

Ευρωπαϊκή ναυτική δύναμη εκτίμησε προχθές Πέμπτη πως οι πειρατές πιθανόν χρησιμοποίησαν το Ruen για να καταλάβουν φορτηγό πλοίο υπό σημεία Μπανγκλαντές στα ανοικτά της Σομαλίας αυτή την εβδομάδα.

Προτού κυριεύσουν το Ruen, δεν είχε υπάρξει πειρατεία εμπορικού πλοίου από σομαλούς πειρατές από το 2017.

Από τον Δεκέμβριο, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 17 συμβάντα πειρατείας, αποπειρών πειρατείας ή ύποπτης προσέγγισης πλοίων από το ινδικό πολεμικό ναυτικό.

Η Ινδία ανέπτυξε πάνω από δέκα πολεμικά της ανατολικά της Ερυθράς Θάλασσας τον Ιανουάριο για την προστασία της ναυσιπλοΐας κι έχει κάνει ελέγχους σε πάνω από 250 πλοία.

