Πατρινό Καρναβάλι: Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις με παρελάσεις, σοκολατοπόλεμο και...κάψιμο του Καρνάβαλου

Πότε θα γίνουν οι παρελάσεις και οι υπόλοιπες εκδηλώσεις για την κορύφωση του πατρινού καρναβαλιού.

Κορυφώνονται σήμερα και αύριο οι εκδηλώσεις του Πατρινού καρναβαλιού, με τις δύο μεγάλες παρελάσεις, στις οποίες θα πάρουν μέρος περισσότεροι από 60.000 καρναβαλιστές, μέλη των 181 πληρωμάτων του «Κρυμμένου Θησαυρού».

Ήδη, η πόλη ζει σε έντονους και αμείωτους καρναβαλικούς ρυθμούς, με χιλιάδες καρναβαλιστές και επισκέπτες να απολαμβάνουν στιγμές διασκέδασης και ξεγνοιασιάς, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και το βράδυ της Κυριακής, που θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης και το κάψιμο του βασιλιά καρνάβαλου.

Η πρώτη μεγάλη παρέλαση θα ξεκινήσει στις 6:30 το απόγευμα. Η συγκεκριμένη παρέλαση ονομάζεται ποδαράτη, επειδή δεν παρουσιάζονται οι κατασκευές και τα άρματα των πληρωμάτων του «Κρυμμένου Θησαυρού», αλλά παρελαύνουν μόνο τα μέλη τους με τις στολές τους, οι οποίες φωτίζονται καρναβαλικά.

Απόψε λοιπόν αναμένεται να ξετυλιχτεί στο κέντρο της Πάτρας ένα φαντασμαγορικό θέαμα με τους φωτισμούς, τα χρώματα τη γρήγορη ροή και το κέφι να δίνουν μία μοναδική λάμψη, αλλά και ξεχωριστή μεγαλοπρέπεια στη νύχτα του τελευταίου Σαββάτου του πατρινού καρναβαλιού.

Η δεύτερη μεγάλη παρέλαση θα ξεκινήσει αύριο στις 2 μετά το μεσημέρι και θα παρουσιαστεί ένα εντυπωσιακό πανόραμα χρωμάτων, φαντασίας, έμπνευσης και δημιουργίας.

Στην κορυφή της παρέλασης θα βρίσκεται η δημοτική μουσική και θα ακολουθείται από τα άρματα του πατρινού καρναβαλιού, τα οποία κατασκευάστηκαν από τους καλλιτέχνες του καρναβαλικού εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων.

Ειδικότερα, θα παρελάσουν τα άρματα, «Προπομπός», «Βασιλιάς Καρνάβαλος - Ο Βασιλιάς της Παγκοσμιοποίησης», το άρμα βασίλισσας με την βασίλισσα του πατρινού καρναβαλιού 2024, Γεωργία Σακκά, το άνθινο άρμα, το «Smile» εμπνευσμένο από τον παλαιό βωβό κινηματογράφο, οι «Χορευτές του Τσίρκου», ο Τζον Λένον με τα παιδιά των λουλουδιών και της ειρήνης, καθώς και τα άρματα του καρναβαλιού των μικρών, «Μωρό Καρνάβαλος», «Ταξίδι με τη φαντασία», «Καρουσέλ», «Φεγγάρι», «Σκυλάκι», «Σαρανταποδαρούσα», «Inguana» και «Τσίρκο».

Στην συνέχεια, θα παρελάσουν οι περίπου 60.000 καρναβαλιστές, μέλη των 181 πληρώματα του «Κρυμμένου Θησαυρού», που θα συνοδεύονται από δικά τους άρματα ή μεγάλες τροχήλατες κατασκευές.

Στο τέλος της μεγάλης παρέλασης της Κυριακής θα παρελάσουν τα άρματα του σοκολατοπόλεμου, με τις σοκολατορίψεις να κρατούν ζωντανό το παραδοσιακό έθιμο.

Στο μεταξύ, η Πάτρα έχει αρχίζει να κατακλύζεται από χιλιάδες επισκέπτες που θέλουν να ζήσουν από κοντά το πατρινό καρναβάλι και συμμετάσχουν στην μεγάλη γιορτή.

Ειδικότερα, η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης αγγίζει το 100%, ενώ και τα ξενοδοχεία που βρίσκονται σχετικά κοντά στην Πάτρα παρουσιάζουν πολύ μεγάλες πληρότητες.

Λόγω λοιπόν της έλευσης μεγάλου αριθμού επισκεπτών έχουν ήδη ληφθεί μέτρα, με σκοπό να μην δημιουργηθούν προβλήματα.

Ειδικότερα, με απόφαση της 6ης υγειονομικής περιφέρειας, τα τμήματα επειγόντων περιστατικών των δύο μεγάλων νοσοκομείων της πόλης, δηλαδή το Πανεπιστημιακό και ο «'Αγιος Ανδρέας» έχουν τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, όπως επίσης και το «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο παίδων.

Ακόμη, σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί το Σαββατοκύριακο, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα και το Κέντρο Υγείας βορείου τομέα, ενώ σε συνεργασία με τον ΕΕΣ θα αναπτυχθούν ιατρεία επειγόντων περιστατικών στην πλατεία Γεωργίου.

Από την πλευρά της, η Αστυνομία έχει πάρει αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με ενισχύσεις από γειτονικές αστυνομικές διευθύνσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

