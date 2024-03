Κοινωνία

Ευελπίδων: Στη λίστα με τις κορυφαίες στρατιωτικές σχολές στον κόσμο

Η Σχολή Ευελπίδων όχι μόνο συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τις κορυφαίες 25 στρατιωτικές σχολές παγκοσμίως αλλά βρίσκεται και ψηλά στην σχετική κατάταξη.

Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τις 25 καλύτερες στρατιωτικές σχολές στον κόσμο, σύμφωνα με δημοσίευμα της εξειδικευμένης ιστοσελίδας τα εκπαιδευτικά θέματα startskool.com. Η Σχολή Ευελπίδων καταλαμβάνει την έκτη θέση της κατάταξης στη σχετική λίστα.

Στην πρώτη θέση είναι η Αμερικανική Στρατιωτική Ακαδημία, στη δεύτερη η ακαδημία Saint-Cyr, στην τρίτη η National Defense Academy, στην τέταρτη η Royal Airforce Academy και στην πέμπτη η Στρατιωτική Ακαδημία της Νοτίου Αφρικής.

Τη δεκάδα συμπληρώνουν κατά σειρά, με την Ευελπίδων στην έκτη θέση, η Royal Military Academy Sandhurst, η Στρατιωτική Ακαδημία της Κίνας, η Στρατιωτική Ακαδημία της Κορέας και η Στρατιωτική Ακαδημία της Αιγύπτου.

Περιγράφοντας την Ευελπίδων, το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται στη Βάρη, Αττικής και αποτελεί το αρχαιότερο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

«Η ακαδημία στοχεύει στο να διαμορφώσει, καλλιεργήσει και εκπαιδεύσει δόκιμους σε εξαιρετικούς στρατιώτες και ηγέτες μέσω θεωρητική και πρακτική εξάσκησης» υπογραμμίζεται στο δημοσίευμα.

Η Ευελπίδων προσφέρει «ακαδημαϊκή μόρφωση και στρατιωτική εκπαίδευση», συνεχίζει το δημοσίευμα, και επισημαίνει ότι στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση περιλαμβάνονται «μαθήματα χημείας, μαθηματικών, φυσικής και ξένων γλωσσών» ενώ η στρατιωτική εκπαίδευση των δοκίμων περιλαμβάνει «τακτικές, χειρισμό όπλων και εντατική γυμναστική». «Η Σχολή προσφέρει, επίσης, θερινά προγράμματα και διεθνή σεμινάρια σε διαφορά θέματα» καταλήγει το δημοσίευμα.

