Κρήτη: Κατηγορούμενος λιποθύμησε ακούγοντας την απόφαση του δικαστηρίου

Αστυνομικοί του έβγαλαν τις χειροπέδες και του σήκωναν τα πόδια μέσα στη δικαστική αίθουσα για να τον επαναφέρουν.

Λιποθύμησε μέσα στο δικαστήριο και έπεσαν όλοι πάνω του για να τον συνεφέρουν μόλις ο διερμηνέας τον ενημέρωσε για την απόφαση σε βάρος του. Ο λόγος για έναν Ρουμάνο, ο οποίος κάθισε στο εδώλιο του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης για τρεις κλοπές σε Ηράκλειο και Χανιά.

Ο Ρουμάνος, ο οποίος ήταν ήδη προφυλακισμένος εννέα μήνες, άρχισε να τρέμει σαν το ψάρι μόλις ενημερώθηκε για την καταδικαστική απόφαση σε βάρος του, ενώ κατέρρευσε όταν έμαθε ότι θα επιστρέψει στη φυλακή. Αστυνομικοί του έβγαλαν τις χειροπέδες και του σήκωναν τα πόδια μέσα στη δικαστική αίθουσα για να τον επαναφέρουν. Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε συνολική ποινή κάθειρξης έξι ετών, με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Κατηγορούμενη ήταν και η Ρουμάνα σύζυγος του, η οποία δεν ήταν παρούσα καθώς εκπροσωπήθηκε στο δικαστήριο. Και εκείνη κρίθηκε ένοχη και καταδικάστηκε σε κάθειρξη έξι ετών.

Τους αποδίδεται ότι προσποιούμενοι τους τουρίστες, τον περασμένο Ιούνιο βρέθηκαν στην Κρήτη δήθεν για διακοπές. Στις 9 Ιουνίου η γυναίκα επισκέφθηκε κοσμηματοπωλείο στις Μοίρες και εμφανίστηκε ότι ενδιαφερόταν να αγοράσει ένα ζευγάρι σκουλαρίκια. Όσο η σύζυγος κοιτούσε τα σκουλαρίκια, ο άνδρας πρόλαβε να αφαιρέσει από προθήκη βραχιόλι αξίας 7.500 ευρώ. Αποχώρησαν μαζί και επιβιβάστηκαν σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε συμπατριώτης τους, επίσης κατηγορούμενος στην υπόθεση.

Την ίδια μέρα εμφανίζονται να έχουν μετακινηθεί από τις Μοίρες στον Πλατανιά Χανίων όπου επίσης έστησαν ανάλογο σκηνικό σε κοσμηματοπωλείο της περιοχής. Αυτή τη φορά κατάφεραν να κλέψουν ένα χρυσό δακτυλίδι. Μία ημέρα νωρίτερα είχαν κλέψει, όπως κατηγορούνται, από κατάστημα στο Ηράκλειο ένα κινητό αξίας 1550 ευρώ.

