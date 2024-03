Κόσμος

Αγία Σοφία: Έλληνας άνοιξε την ελληνική σημαία – Αντιδράσεις στην Τουρκία (εικόνες)

Σάλος στα social media με την ανάρτηση Έλληνα που άνοιξε τη σημαία μέσα στην Αγία Σοφία. Η επίσκεψη του Ιμάμογλου για προσευχή.

Χαμός προκλήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Τουρκία με Έλληνα τουρίστας άνοιξε την ελληνική σημαία και φωτογραφήθηκε με αυτή, μέσα στην Αγία Σοφία.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ «Έλληνας τουρίστας, ονόματι Απόστολος Παπαθεοδώρου, μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία που άνοιξε στην Αγία Σοφία με τη σημείωση «Αγαπημένη μου Πόλη, για πάντα ελληνική». Η σκανδαλώδης ανάρτηση προκάλεσε άμεσα, έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία».

Τούρκοι πολίτες αντέδρασαν διά των μέσων κοινωνικής με σχόλια όπως: «Ελπίζω να ξέρεις να κολυμπάς», «Ο καιρός ζεστάθηκε, θέλει να πέσει στη θάλασσα», «Του αρέσει το κολύμπι», «θα είναι καλός κολυμβητής», «Ας χαρεί ο φτωχός», «Η θάλασσα είναι κρύα, αγαπητέ μου», «Σου έλειψε το κολύμπι, γείτονα».

Ο Ιμάμογλου στην Αγία Σοφία

Στο μεταξύ, το Σάββατο το πρωί επισκέφτηκε την Αγία Σοφία για να προσευχηθεί κι ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος είχε δεχτεί πολλές επικρίσεις το τελευταίο διάστημα ότι δεν ενδιαφέρονταν ο δήμος για την καθαριότητα του μνημείου.

Ο Ιμάμογλου συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των πολιτών, με τους οποίους έβγαλε φωτογραφίες μέσα στο μνημείο.

