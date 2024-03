Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Έπαιξε όσο χρειαζόταν, πριν από την τελευταία διαβολοβδομάδα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΠΑΟΚ ήταν μαχητικός, όμως ο Παναθηναϊκός πάτησε το γκάζι στην τέταρτη περίοδο και πέρασε εύκολα από το Παλατάκι.

-

Υπερέχοντας στο δεύτερο ημίχρονο, κύρια στην τέταρτη περίοδο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε σήμερα στο PAOK Sports Arena, για την 21η αγωνιστική της Basket League, του μαχητικού ΠΑΟΚ με 89-73. Κορυφαίος για τους «πράσινους» στο παρκέ ήταν ο Τζέριαν Γκραντ (15 πόντοι, 8 ασίστ), το έργο του οποίου στήριξαν περισσότερο οι Μάριους Γκριγκόνις (14 πόντοι), Κέντρι Ναν (11 πόντοι, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο).

Δραστήριος, με εξαιρετικά αμυντικά αντανακλαστικά και εύστοχος από τα 6.75 στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ (7/13 τρίποντα, με 53%), στο δεύτερο μισό, ωστόσο, τα σουτ από την περιφέρεια δεν μπήκαν, η αμυντική αποτελεσματικότητα περιορίστηκε, με συνέπεια να μην μπορέσει να ακολουθήσει, όπως το ήθελε, τον αντίπαλό του. Ξεχώρισαν για τους «ασπρόμαυρους» οι Μίχαλ Μίχαλακ (14 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο), Έλβαρ Φρίντρικσον (13 πόντοι, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα).

Τα δεκάλεπτα: 22-24, 42-46, 58-64, 73-89

Με ενέργεια, αμυντική προσήλωση και βρίσκοντας στόχο από τα 6.75 με τους Σχίζα, Τάουνς, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο 5’ με +4 (11-7). Ο Παναθηναϊκός «απάντησε» με επιμέρους 2-12, με τους Γκριγκόνις, Σλούκα, Μήτογλου να βάζουν την μπάλα στο καλάθι και πήρε τα ηνία στο ματς στο 7’ με +6 (13-19). Επίπεδο γύρω από το οποίο κράτησε τη διαφορά μέχρι το 8’ (17-22), όταν ο «Δικέφαλος» με επιμέρους 14-6 και τους Μίχαλακ, Γκίλμορ, Γουίλιαμς να μπαίνουν στην επιθετική εξίσωση, εκτελώντας από τα 6.75, έγινε εκ νέου αφεντικό στο παρκέ στο 12’ (31-28).

Ο ΠΑΟΚ πήγε στο 16’ στο +4 (38-34), ανανεώνοντας, όμως, επιθέσεις και έχοντας εκτελεστές τους Λεσόρ, Γκραντ, Ναν, ο Παναθηναϊκός ανέτρεψε το εις βάρος του σκηνικό και έφυγε στα αποδυτήρια προηγούμενος με +4 (42-46). Διαφορά που συντήρησε στην τρίτη περίοδο, «ανεβάζοντάς» την μέχρι το +6 (27’ 51-57, 30’ 58-64).

Με τρίποντο του Σλούκα στο 31’, οι «πράσινοι» ξέφυγαν, για πρώτη φορά με +9 (58-67). Απόσταση που στο 35’, με συνεχείς πόντους από τον Ναν, πήγε στο +15 (63-78) και δρομολόγησε, ουσιαστικά, τη νίκη του Παναθηναϊκού. Στα 2’30’’ πριν το φινάλε, οι «πράσινοι» προηγήθηκαν με τη μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι, το +18 (66-84).

Διαιτητές: Αγραφιώτης, Κατραχούρας, Μάνος

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Στάθης Νεραντζάκης): Τάουνς 7 (1), ΜακΝίς 7, Σχίζας 6 (2), Φρίντρικσον 13 (1), Μαργαρίτης 3 (1), Γκίλμορ 7 (1), Τσιακμάς, Τσαϊρέλης 9, Γουίλιαμς 7 (1), Σωτηρίου, Μίχαλακ 14 (2).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ( Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης 5 (1), Μπαλτσερόφσκι 2, Γκραντ 15 (2), Ναν 11 (1), Ερναγκόμεθ 8 (2), Μωραϊτης 5 (1), Σλούκας 10 (1), Παπαπέτρου 2, Λεσόρ 7, Γκριγκόνις 14 (2), Μήτογλου 7 (1), Μαντζούκας 3 (1).

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα - Καρναβάλι: Χάθηκαν στην παρέλαση 2 κοπέλες ΑμεΑ

Χανιά: Έκλεψε 3 φορές το ίδιο ξενοδοχείο!

Ρωσία - Εκλογές: Στον τάφο του Ναβάλνι συρρέουν για να “ψηφίσουν” (εικόνες)