Τένις - Τελικός Indian Wells: Η Σάκκαρη έχασε τον τίτλο από το Νο1 του κόσμου (βίντεο)

Οι πρώτες δηλώσεις της κορυφαίας Ελληνίδας τενίστριας μετά τον τελικό της διοργάνωσης.

Όπως το 2022 έτσι και το 2024 η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε από την Ίγκα Σβιόντεκ στον τελικό του Indian Wells της Καλιφόρνια.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε 6-4,6-0 από την Πολωνή που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και έφτασε στους 19 τίτλους καριέρας. Η Μαρία Σάκκαρη βρέθηκε πίσω στο 1ο σετ με 3-0 αλλά πάλεψε έως το τέλος άσχετα εάν το έχασε με 6-4. Στο 2ο χωρίς ψυχολογία και καθαρό μυαλό δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην Σβιόντεκ. Η Σάκκαρη φεύγει από την Καλιφόρνια με 585.000 δολάρια και παραμένει στο Νο9 και η Σβιόντεκ με 1,1 εκατ. δολάρια.

Maria Sakkari after losing to Iga Swiatek in Indian Wells Final:



