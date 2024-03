Κόσμος

Γάζα: Το Ισραήλ διεξάγει "στοχευμένη" επιχείρηση στο νοσοκομείο Αλ Σίφα

Τι ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός σχετικά με την επιχείρηση στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας. Τι πρόκειται να γίνει με το προσωπικό και τους ασθενείς.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως διεξάγει «στοχευμένη» επιχείρηση στο νοσοκομείο Ας Σίφα της πόλης της Γάζας, ενώ αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως ακούγονται βομβαρδισμοί και πυρά.

Μονάδες «διεξάγουν (...) στοχευμένη επιχείρηση στη ζώνη του νοσοκομείου Ας Σίφα», η οποία εξαπολύθηκε λόγω «πληροφοριών που υποδεικνύουν τη χρήση του νοσοκομείου από υψηλόβαθμους τρομοκράτες της Χαμάς», ανέφερε ο στρατός του Ισραήλ.

Αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι βρίσκονται σε εξέλιξη βομβαρδισμοί από αέρος και από πυροβόλα στη συνοικία αρ Ρίμαλ, όπου βρίσκεται η δομή υγείας, καθώς και την παρουσία χερσαίων δυνάμεων, «αρμάτων μάχης» που περικυκλώνουν το κτιριακό συγκρότημα.

Κάτοικοι της συνοικίας του κέντρου της πόλης της Γάζας μίλησαν για πάνω από «45 άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού» στη Ρίμαλ. Κάποιοι μίλησαν για «μάχες» γύρω από το νοσοκομείο.

Αραβόφωνα μέλη του ισραηλινού στρατού διέταξαν με μεγάφωνα κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους καθώς «drones άνοιξαν πυρ εναντίον ανθρώπων στους δρόμους κοντά στο νοσοκομείο», αφηγήθηκαν αυτόπτες μάρτυρες.

Η υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς κατήγγειλε πως το νοσοκομείο Σίφα «βομβαρδίζεται» και τόνισε πως στο κτιριακό συγκρότημα έχουν καταφύγει «δεκάδες χιλιάδες βίαια εκτοπισμένοι».

Οι ισραηλινοί στρατιωτικοί έλαβαν διαταγές να δράσουν «με σύνεση» και να λάβουν «μέτρα» προκειμένου να «αποφευχθούν τραυματισμοί ασθενών, αμάχων, ιατρικού προσωπικού», σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού. Οι ασθενείς και το προσωπικό δεν θα υποχρεωθούν να «απομακρυνθούν εσπευσμένα» από τη δομή υγείας, διαβεβαίωσε.

Ο ισραηλινός στρατός είχε ήδη εισβάλει στο συγκεκριμένο νοσοκομείο τη 15η Νοεμβρίου, παρά τις έντονες διεθνείς αντιδράσεις. Το Σίφα δεν λειτουργεί πλέον παρά a minima και με μειωμένο προσωπικό.

Έπειτα από εκείνη την επιχείρηση, το ισραηλινό επιτελείο είχε διαβεβαιώσει πως βρήκε «πυρομαχικά, όπλα και εξοπλισμό» του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νοσοκομείο, κάτι που διέψευσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε επίσης πως εντόπισε υπόγεια σήραγγα μήκους 55 μέτρων, που χρησιμοποιείτο κατ’ αυτόν για «τρομοκρατικές» δραστηριότητες, κάτω από το Σίφα — πήγε δημοσιογράφους εκεί για τους την επιδείξει.

Από το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου, ο ισραηλινός έχει διεξαγάγει επανειλημμένα επιχειρήσεις σε νοσοκομεία στον παλαιστινιακό θύλακο. Κατηγορεί τη Χαμάς πως χρησιμοποιεί τις δομές υγείας ως κέντρα διοίκησης.

Πλέον δεν απομένει επιχειρησιακό παρά το ένα τρίτο των νοσοκομείων της Λωρίδας της Γάζας κι αυτό μόνο εν μέρει, τονίζει ο ΟΗΕ.

