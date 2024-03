Αθλητικά

Τραμπζονσπόρ – Φενερμπαχτσέ: Άγριο ξύλο μεταξύ οπαδών και παικτών (εικόνες)

Εκατοντάδες οπαδοί των γηπεδούχων εισέβαλλαν στο αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκαν σε παίκτες των φιλοξενουμένων που απάντησαν με χτυπήματα, κλωτσιές και γροθιές.

Σκηνές... χάους εκτυλίχθηκαν στο «Papara Park» της Τραπεζούντας, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα της Τραμπζονσπόρ με τη Φενερμπαχτσέ (αντίπαλος του Ολυμπιακού στα προημιτελικά του Europa Conference League), καθώς εκατοντάδες οπαδοί των γηπεδούχων εισέβαλλαν στον αγωνιστικό χώρο κι επιτέθηκαν στους ποδοσφαιριστές και τα μέλη του τεχνικού τιμ της «Φενέρ».

Οι παίκτες των φιλοξενουμένων «απάντησαν» απ’ την πλευρά τους προς τους οπαδούς της «Τράμπζον» που τους επιτέθηκαν, με χτυπήματα, κλωτσιές και γροθιές και για πολλά λεπτά το γήπεδο μετατράπηκε σε... πεδίο μάχης, με τους αστυνομικούς και τους σεκιούριτι να παρεμβαίνουν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να συνοδεύσουν την αποστολή της «Φενέρ» στα αποδυτήρια.

