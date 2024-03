Αθλητικά

Conference League - Κλήρωση: Οι αντίπαλοι Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ

Ποια ζευγάρια ανέδειξε η κληρωτίδα για την φάση των "8" του Europa Conference League, στην οποία μετέχουν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός.

Την Μπριζ θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στην προημιτελική φάση του Europa Conference League, όπως προέκυψε από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (15/3) στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας. Ο «Δικέφαλος του βορρά» θα δώσει το πρώτο παιχνίδι στο Βέλγιο στις 11 Απριλίου, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα διεξαχθεί στην Τούμπα στις 18/4.

Εφόσον οι Θεσσαλονικείς ξεπεράσουν το «εμπόδιο» της Μπριζ, θα αντιμετωπίσουν στους «4» τον νικητή του ζευγαριού Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)-Φιορεντίνα (Ιταλία), με την πρώτη αναμέτρηση να διεξάγεται εκτός έδρας στις 2 Μαΐου και τον αγώνα ρεβάνς στην Τούμπα μια εβδομάδα μετά (9/5).

Τη Φενέρμπαχτσε θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στα προημιτελικά του Europa Conference League. Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 11 Απριλίου, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα (18/4) στην Κωνσταντινούπολη.

Σε περίπτωση που περάσουν στους «4», οι «ερυθρόλευκοι» θα κληθούν στη συνέχεια να παίξουν με το νικητή του ζευγαριού μεταξύ της Αστον Βίλα και της Λιλ, με το πρώτο ματς στις 2 Μαϊου εκτός έδρας και τη ρεβάνς στις 9/5 στο φαληρικό στάδιο.





Δια χειρός Βασίλη Τσιάρτα, που ήταν ο επίτιμος καλεσμένος της UEFA, διενεργήθηκε η κλήρωση της προημιτελικής και της ημιτελικής φάσης του Europa Conference League

Η κλήρωση του Europa Conference League:

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (11 & 18 Απριλίου)

Μπριζ (Βέλγιο)-ΠΑΟΚ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) Αστον Βίλα (Αγγλία)-Λιλ (Γαλλία) Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)-Φιορεντίνα (Ιταλία)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (2 & 9 Μαϊου)

Νικητής 3-Νικητής 2 Νικητής 4-Νικητής 1

ΤΕΛΙΚΟΣ (29 Μαϊου)

Νικητής 1-Νικητής 2

Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαΐου στην Νέα Φιλαδέλφεια.

