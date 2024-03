Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα: 25χρονη ξεψύχησε στην άσφαλτο τα ξημερώματα

Τραγικός ο απολογισμός της μετωπικής σύγκρουσης δυο οχημάτων, τα ξημερώματα της Καθαράς Δευτέρας.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Καθαράς Δευτέρας στην περιοχή Δοβρά στη Βέροια.

Λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα, στο 8ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Λαζοχωρίου – Αγίας Μαρίνας αυτοκίνητο που οδηγούσε 30χρονος συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε 24χρονος και επέβαινε μία 25χρονη.

Χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, άνδρες της οποίας απεγκλώβισαν την 25χρονη χωρίς τις αισθήσεις της. Η νεαρή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Βέροιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε και ένας ακόμη επιβάτης.

Ο 30χρονος και ο 24χρονος μεταφέρθηκαν τραυματίες στο νοσοκομείο της Βέροιας.

Η Πυροσβεστική επιχείρησε στο σημείο με τέσσερις πυροσβέστες και δύο οχήματα.

