Θεσσαλονίκη - ΑΠΘ: Ένταση στα δικαστήρια κατά την μεταγωγή των 49 συλληφθέντων (βίντεο)

Έξω από το κτήριο έχουν συγκεντρωθεί για ακόμη ένα εικοσιτετράωρο αλληλέγγυοι, καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου αλλά και γονείς των συλληφθέντων. Γιατί αναβλήθηκε η δίκη.

Ένταση σημειώνεται αυτή την ώρα στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε αστυνομικές δυνάμεις και άτομα που ήρθαν για συμπαράσταση στους 49 συλληφθέντες του ΑΠΘ.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, οι επικεφαλής της ΕΛΑΣ δεν επιτρέπουν – πλην των γονέων των συλληφθέντων – άλλα άτομα να εισέλθουν στο κτήριο ως ένδειξη συμπαράστασης στους 49, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδρασή τους.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έφτασαν λίγο μετά τις 12 και συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης τα 49 άτομα τα οποία συνελήφθησαν το Σάββατο, κατά την αστυνομική επιχείρηση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Οι συλληφθέντες μετά τις ποινικές διώξεις που άσκησε σε βάρος τους ο εισαγγελέας θα δικαστούν σήμερα στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με την αυτόφωρη διαδικασία.

Ο εισαγγελέας σε βάρος όλων των συλληφθέντων άσκησε ποινικές διώξεις για σοβαρή διατάραξη ομαλής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας αλλά και για απείθεια στους 48 από τους 49 επειδή αρνήθηκαν να δώσουν αποτυπώματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει διαταχθεί ξεχωριστή έρευνα για τα όπλα και τις φωτοβολίδες που εντοπίστηκαν και περιλαμβάνονται στη δικογραφία, της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αναβολή της δίκης

Αναβλήθηκε η δίκη των 49 συλληφθέντων από την αστυνομική επιχείρηση στη Σχολή Θετική Επιστημών του ΑΠΘ, ενώ όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Μετά την εις βάρος τους ποινική δίωξη για σοβαρή διατάραξη ομαλής λειτουργίας νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ΑΕΙ) και απείθεια (οι 48 από τους 49 αρνήθηκαν να υποβληθούν σε δακτυλοσκοπική εξέταση), οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν, με την αυτόφωρη διαδικασία, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Η δίκη στο Αυτόφωρο αναβλήθηκε λόγω απουσίας μαρτύρων και το δικαστήριο ανέβαλε την υπόθεση για τις 29 Μαρτίου, αίροντας (αυτοδικαίως) την κράτηση και των 49 κατηγορουμένων (ηλικίας 19 έως 30 ετών και μεταξύ αυτών 31 άνδρες και 18 γυναίκες).

Έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης συγκεντρώθηκαν άτομα σε ένδειξη συμπαράστασης στους συλληφθέντες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, thesstoday.gr





